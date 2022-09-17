نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن شروط استحقاق الدعم السكني برقم الهوية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقد قامت وزارة الإسكان بتحديد شروط الدعم السكني وهذا من أجل أن يقوم المتقدمين بالحصول عليه وهذا لدى الفئات المستحقة فقط كما إنه يعتبر منتج تمويلي تقوم الحكومة السعودية بتقديمه وهذا عبر صندوق التنمية العقارية والذي يعمل على توفير مسكن مناسب لدى المواطنين السعوديين ضمن الفئة المستحقة كما إن الدعم السكني يتنوع بين مبالغ شهرية وهذا لمن ليس لديهم مسكن أو قروض من أجل البناء أو العمل على استكماله وهذا يكون بالإضافة إلى خدمات صيانة لدى مساكن المستفيدين الموجودين بالفعل.

برقم الهوية الوطنية استعلم عن استحقاق الدعم السكني :-

ومن أجل الاستعلام عن استحقاق الدعم السكني يوجد في الإمكان أيضاً الاستعلام عن الأهلية والاستحقاق وهذا يتم من خلال كتابة رقم الهوية الوطنية، ومن أجل الاستعلام نتبع الخطوات التالية :-

الدخول على الرابط الرسمي لمنصة الدعم السكني. ومن ثم نقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة السر. يقوم المستعلم باختيار الخدمات العامة. وبعد ذلك يستعلم من خلال رقم هويته الوطنية. كتابة البيانات المطلوبة وانقر على (استعلام). وأخيراً ستظهر لك حالة الأهلية وقيمة الاستحقاق من أجل الدعم السكني.

شروط الاستعلام عن استحقاق الدعم السكني :-

ومن أجل الحصول على الدعم السكني يجب على المتقدم أن يكون متوفر لديه بعض الشروط والتي قد قام برنامج الدعم السكني بالإعلان عنها سابقاً، وتلك الشروط هي :-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. شرط إقامة المتقدم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية. ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عام. في حالة إذا كانت المتقدمة امرأة فيجب أن تكون أرملة أو مطلقة وهذا بشرط مرور عامين على تاريخ الطلاق. ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته لديه مسكن خاص خلال الخمس سنوات الماضية. وكذلك ألا يكون لديه أكثر من 3 سيارات من أجل الاستخدام الشخصي. ألا يكون المتقدم حصل على استفادة سابقة من برنامج الدعم السكني أو برامج الدعم الأخرى من وزارة الإسكان. أن يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته ليس لديهم المقدرة على شراء مسكن خاص بهم وهذا خلال فترة حصولهم على دعم سكني. إذا كان الأب قد توفي يكون في الإمكان لدى الأبناء أن يقوموا بتقديم طلب من أجل الحصول على دعم سكني.

موعد صرف شهر سبتمبر الدعم السكني 1444 :-

يتم صرف دعم سكني من أجل المستفيدين في نهاية كل شهر وقد قامت صندوق التنمية العقارية بتحديد موعد صرف الدعم السكني لشهر سبتمبر وهذا في تمام يوم الأحد الموافق 25 من شهر سبتمبر عام 2022 وهذا الموافق 29 من شهر صفر عام 1444 ووفقاً بتاريخ اليوم 17 من شهر سبتمبر يكون قد تبقى 7 أيام على موعد إيداع الرواتب.