نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على قرض وأريد قرض آخر من الراجحي 2022 فما الشروط؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة على قرض وأريد قرض آخر من الراجحي وذلك في ظل حرص البنك الراجحي على تقديم العديد من المنتجات التي تلبي احتياجات الأفراد وقد قام بإطلاق منتج التمويل الشخصي سداد المديونية وهي من أفضل أنواع قروض الراجحي التي لجأ إليها العديد خلال الآونة الأخيرة مع زيادة الأسعار وحاجة المواطنين إلى القروض ويمكن الحصول على طريقة التقديم على التمويل الشخصي الراجحي إلكترونيًا أو عبر تطبيق البنك.

على قرض وأريد قرض آخر من الراجحي

منتج سداد المديونية هو أحد أبرز المنتجات المقدمة من خلال البنك ولكن له شروط وضوابط لكي يتم الاشتراك به والبعض يسأل على قرض وأريد قرض آخر من الراجحي فما هي المميزات، وقد تمثلت في التالي:

يمكن سداد التمويل بعد الموافقة على الطلب في غضون خمس سنوات والحصول على هامش ربح تنافسي.

سرعة وسهولة في إتمام الإجراءات وتسجيل الطلب.

يستطيع العميل المتقاعد أن يحصل على منتج سداد المديونية.

متاح لجميع المواطنين ويمكن السداد المبكر وغير مشروط بوجود الكفيل.

قيمة المبلغ التمويلي تصل إلى 2 مليون ريال سعودي.

إعفاء من سداد قيمة الأقساط المتبقية عند الوفاة أو العجز الكلي فقط.

إمكانية سداد أول قسطين من القرض.

شروط تمويل الراجحي الجديد سداد المديونية

أما عن شروط القرض الشخصي البنك الراجحي لسداد المديونية فهي تمثلت في التالي:

يشترط أن يكون المتقدم على رأس أحد الأعمال إما في القطاع الحكومي أو الخاص سواء مواطن أو مقيم، ويُقدم أيضًا إلى المتقاعدين.

السن لا يقل عن 18 عام إذا كان مواطن، وإذا كان مقيم فالسن لا بد ألا يكون أقل من 23 عام.

أما عن كم لازم يكون راتبي عشان اخذ قرض شخصي من البنك الراجحي فهي مُحددة بقيمة خمسة آلاف ريال سعودي للوافد والمواطن أربعة آلاف فقط.

فإذا كانت هذه الشروط متوفرة في المواطن، فيمكن تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية وشهادة التعريف بالراتب وحصول المواطن على نموذج الطلب لتعبئته بكافة المعلومات المطلوبة في الخانات الفارغة وتقديمه إلى البنك للحصول على التمويل الشخصي سداد المديونية لدى البنوك السعودية الأخرى.