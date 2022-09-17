نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منع استخدام العلم السعودي بقرار وزارة التجارة وغرامات استخدام العلم السعودي في المقال التالي
عمر شويل - جدة منع استخدام العلم السعودي القرار الصادر اليوم من وزارة التجارة السعودية وفرض بعض الغرامات علي من يسئ . استخدام العلم السعودي علي أياً من المنتجات . جاء ذلك القرار من السيد المستشار القانوني . أحمد المحيميد والذي تم نشر . تصريحه علي العديد من الوسائل الإعلامية بجانب تفاصيل عقوبات استغلال العلم السعودي . كما جاء ذلك القرار قبل أن يتم الاحتفال باليوم الوطني السعودي 92 وتوضيح غرامات استخدام العلم السعودي . وسيتم فرض العقوبات بشكل صارم علي من يخالف التعليمات الصادرة في ذلك الشأن يوم الاحتفال باليوم الوطني السعودي 92 . كما عبر السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنتعرف علي تفاصيل صدور قرارات العلم السعودي وما هي الغرامات المقررة .
منع استخدام العلم السعودي وصدور نصوص عقوبات خاصة به
جاءت غرامات استغلال العلم السعودي التي ستفرض علي كل من يخالف التعليمات بمبلغ 3000 ريال سعودي . كما يمكن أن يتم فرض عقوبة السجن لمدة عام بدلاً من الغرامة المالية كذلك بجانب أنه تم التشديد علي . الجميع بأن يتم احترام راية التوحيد والشعار الخاص بالمملكة العربية السعودية وقادتها بالكامل . كما جاءت أهمية تفعيل نظام العلم السعودي والذي ينص عليها مادة رقم 20 وتفاصيل النص هي . علي كل من يهين العلم السعودي أو شعار الدولة أو راية التوحيد يعاقب بالعقوبات المشار أليها سابقاً . كما جاءت بعض التصريحات الصادرة في شأن العلم السعودي نتعرف عليها بالسطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .
تصريحات وزارة التجارة بشأن منع استخدام العلم السعودي
جاءت تصريحات وزارة التجارة السعودية عن العلم السعودي أكدت علي كافة المنشآت التجارية وأيضاً الأفراد . منع الاستخدام بشكل نهائي العلم السعودي المتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد كما يمنع أيضاً . استخدام العلم السعودي مع شعار الدولة السيفين والنخلة كذلك بجانب المنع النهائي بجانب العلم السعودي صور القيادة وكافة المسئولين . وأيضاً أسماء المسئولين بشكل كامل كما نوهت وزارة التجارة في تصريحات العلم السعودي سوف يتم الرقابة بشأنه بشكل متواصل . علي كافة الأسواق والمتاجر الإلكترونية لكي ما يتم الكشف عن أي مخالفات قرارات العلم السعودي وسيتم فرض . غرامات استخدام العلم السعودي وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية . أما عن القائمة الخاصة بمنع استخدام العلم السعودي نتعرف عليها بالسطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” .
صدور قرارات العلم السعودي للقائمة المحددة
- منع استخدام العلم السعودي علي أي تعاملات تجارية .
- كما يمنع أيضاً استخدامه علي أي مطبوعات .
- كذلك بجانب كافة السلع والمنتجات بأكملها .
- عدم استخدام العلم السعودي في أياً من النشرات الإعلامية .
- كما يمنع أيضاً استخدام العلم السعودي علي أي إهداءات خاصة وغيرها .
العلم السعودي وتاريخ صدور التعميم الخاص به
كان صدور القرار الخاص بشأن العلم السعودي صدر قبل أربعة أعوام سابقة وكان تعميمه علي كافة المنشآت التجارية . كما تم التشديد عليها في هذه الأيام بعد أن تم ملاحظة بعض التعديات في الأعوام السابقة . ولذلك تم التنويه من وزارة التجارة لكي ما تقوم السلطات المعنية باتخاذ الاجراءات القانونية وفرض عقوبات . مخالفة قرار العلم السعودي في الاحتفال الخاص باليوم الوطني السعودي 92 . تلك كانت التفاصيل الكاملة عن القرار الصادر من وزارة التجارة السعودية عبر “موقع ثقفني” .
منع استخدام العلم السعودي والقرار الصادر من وزارة التجارة السعودية والتشديد علي اتخاذ الاجراءات القانونية . لكل من يخالف القرار الصادر وفرض العقوبات المنصوص عليها وذلك ما تم عرضه داخل سطور مقال “موقع ثقفي” .
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