احصل علي منحة ارض مجانية من الديوان لجميع المواطنين الرجال والنساء

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عمر شويل - جدة يوفر الديوان الملكي للمواطنين السعوديين خدمة استلام منحة أرض مجانية، وذلك عن طريق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ويرغب المواطنين في الاطلاع على شروط استلام المنحة، ولذلك أوضح الديوان الملكي عبر صفحته الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي كافة التفاصيل المتعلقة بمنحة أرض الديوان الملكي.

منحة ارض مجانية من الديوان لجميع المواطنين الرجال والنساء

ينبغي على المواطنين تنفيذ كافة التعليمات لاستلام منحة أرض الديوان الملكي وهي كالآتي:

افتح موقع بلدي وسجل دخول كمستخدم جديد.

اضغط على كلمة “الخدمات الإلكترونية”.

حدد المنحة التي تريد استلامها.

اضغط على مربع الاستعلام عن منحة أرض الديوان الملكي.

دون رقم السجل المدني، ثم اضغط على كلمة “تسجيل دخول “.

اكتب كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك.

أرقام الديوان الملكي

أعلن الديوان الملكي المناطق التي يتم بها تسجيل طلب منحة أرض الديوان الملكي وهما:

مكة المكرمة. جدة. الرياض. نجران. الشرقية.

كما أعلن عن أرقام التواصل مع ممثلي خدمة عملاء الديوان الملكي يجب الاتصال على الأرقام التالية:

رقم الدعم الفني لخدمات الديوان الملكي 920030003

رقم التواصل مع خدمة عملاء الديوان الملكي المجاني من داخل وخارج المملكة العربية السعودية 8004000000

شروط استلام منحة أرض الديوان الملكي

حدد الديوان الملكي مجموعة من الشروط لاستلام منحة أرض الديوان الملكي وهي كالآتي:

ينبغي على المواطن زيارة موقع شئون البلدية والإسكان.

ألا يزيد سن المواطن عن 18 سنة.

أن تكون جنسية المواطن سعودي.

يقطن بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

لا يتوفر لدى المواطن أراضي زراعية.

وينبغي أن يكون سن المطلقة والأرملة 25 سنة وأكثر.

لم يحصل المواطن من قبل على منحة حكومية.

عدم استلام المواطن وأسرته منزل أثناء فترة 5 سنوات.

خطوات الاستعلام عن منحة أرض الديوان الملكي

هناك طريقة سهلة للاستعلام عن منحة أرض الديوان الملكي وهي كالآتي: