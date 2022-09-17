نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سكني المدعوم من صندوق التنمية العقارية وتعرف علي الشروط والمتطلبات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل سكني المدعوم من صندوق التنمية العقارية يعتبر من اهم التمويلات المدعومة التي تقدمها المملكة. والذي تم الإعلان عنها حديثا في خلال هذه الأيام لجميع المواطنين السعوديين. كما تم الإعلان عن ذلك التمويل عبر الصفحة الرسمية للمنصة الوطنية الموحدة علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة السعودية. كما أعلنت المنصة الموحدة أيضا عن بعض الخدمات الإلكترونية والتمويلات المدعومة أيضا من المملكة. والذين يتم الحصول عليهم الكترونيا أيضا. ومن أهمهم طلب أعانة للأرامل والمطلقات ( تمويل كنف ) ومعرفه الشروط وكيفيه الحصول عليه. كما تم الإعلان أيضا عن إعادة حساب المستحقات التأمينية الكترونيا عبر موقع التأمينات الاجتماعية بالخطوات. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح التمويل بالتفصيل ومعرفه اهم المتطلبات والشروط التي تم الإعلان عنها. بالاضافه إلي ذلك سوف نقوم بتوضيح خطوات الحصول علي التمويل بالتفصيل أيضا.
تمويل سكني المدعوم
أعلنت المنصة الموحدة عن تمويل سكني المدعوم والذي يقدم بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية. وهو عباره عن تمويل مدعوم التكاليف يتم تنفيذه عبر البنوك والشركات التمويلية المشاركة في البرنامج وذلك وفق الشريعة الإسلامية. كما يسهل تقديم الطلبات الخاصة بالوحدات السكنية الجاهزة لمستفيدي البرنامج وذلك من خلال فروع الصندوق.
شروط تمويل صندوق التنمية العقاري
كما تم الإعلان عن اهم الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها عند التقدم للحصول علي التمويل. والتي نوضحها من خلال النقاط الأتية :
- يجب أن يكون المستفيد ممن صدرت لهم موافقه.
- اخذذ موعد مسبق.
- إحضار المستندات المطلوبة وهي :
- تذكره الموعد.
- بطاقه الأحوال الشخصية.
- اصل تعريف بالراتب.
- معلومات عن العقار ( منطقه العقار و مدينه العقار و نوع وعمر العقار وقيمه العقار ).
كيفيه الحصول علي التمويل المدعوم
كما تم الإعلان أيضا عن طريقه وكيفيه الحصول علي تمويل سكني المدعوم. والتي سوف نقوم بتوضيحها من خلال الخطوات الأتية :
- دخول الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق التنمية العقارية.
- الضغط علي قائمه المواطنين ثم اختيار تحديث البيانات الشخصية.
- يجب تحديث البيانات الائتمانية والشخصية.
- اختيار المنتج المطلوب الحصول عليه.
- يقوم الصندوق بعدها بجلب عددا من القروض من جهات تمويل مختلفه ويتم عرضها في رسالة.
- يتم اختيار الجهة المناسبة والبدء في اجراءات القرض.
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