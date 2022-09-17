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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إثبات عدم تملك عقار حساب المواطن في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة حددت خدمة المستفيدين طريقة إثبات عدم تملك عقار حساب المواطن، ولقد كان ذلك بعد أن تم طرح سؤال من قبل أحد المواطنين المستفيدين من دعم حساب المواطن أنه أصبح غير مؤهل لدعم حساب المواطن لعدم إثبات عدم تملك عقار وما هي الطريقة الصحيحة للقيام بهذه الخطوة.
الطريقة الصحيحة لإثبات عدم تملك عقار
بعد أن تم إيداع الدفعة الـ 58 من حساب المواطن فلقد تم تقديم اعتراضات من قبل المستفيدين من الدعم الذين لم يتم إيداع الدفعة لهم بسبب عدم اكتمال البيانات، وبالنسبة إلى طريقة إثبات عدم تملك عقار في حساب المواطن بالسعودية فإنها تتم من خلال الخطوات الآتية:
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خطوات تقديم اعتراض على حساب المواطن
في بعض الأحيان يتم الاعتراض على أهلية حساب المواطن بسبب عدم اكتمال البيانات الخاصة بالمتقدم، أو عدم توافر جميع الشروط به وغيرها من العوامل المختلفة، وفي هذه الحالة يتم معرفة السبب ومن ثم يتم تقديم اعتراض لمراجعة الطلب من جديد والاستفادة من دعم حساب المواطن، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:
- في البداية قم بالدخول مباشرة على الموقع الرسمي لحساب المواطن.
- قم بإضافة البيانات التسجيل والتي تتمثل في الاسم وكلمة المرور والضغط على تسجيل.
- قم بالدخول على الموقع وبعدها اضغط على “دراسة الأهلية”.
- ثم قم بالضغط على “رفع طلب اعتراض”.
- معرفة السبب الذي أدى إلى رفض الأهلية.
- قم برفع المستندات المطلوبة لإثبات أحقية الاستفادة من دعم حساب المواطن.
- قم برفع مختلف بيانات الخاصة بالمتقدم مع التأكد من صحتها.
- ثم قم بتحديد سبب الاعتراض والموافقة على الشروط والأحكام.
- وأخيرًا قم برفع طلب الاعتراض.
إن حساب المواطن يعتبر من أقدم وأكبر برامج الدعم التي يتم تقديمها إلى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مادية في المملكة العربية السعودية والذين قد تأثروا بشكل مباشر أو غير مباشر بالتطورات الاقتصادية كوسيلة لتوفير أساسيات الحياة والمعيشة لهم.
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