كيف اعرف كم استحقاقي في سكني عبر حاسبة الدعم

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عمر شويل - جدة كيف اعرف كم استحقاقي في سكني وهل يمكن تحديث حالة الاستحقاق سكني التي صُنفت على أنها واحدة من أبرز مبادرات الدعم في المملكة العربية السعودية وقدمتها وزارة الإسكان التي تسعى إلى تملك المواطنين لمساكن مناسبة للإقامة بها أو الحصول على تمويل بناء ذاتي يُمكنهم من بناء الأراضي السكنية في المناطق العمرانية ويمكن معرفة حالة الاستحقاق في سكني عن طريق رابط استعلام عن الدعم السكني برقم الهوية.

كيف اعرف كم استحقاقي في سكني

وفرت وزارة الإسكان حاسبة التمويل العقاري المدعوم كي يعرف المواطنين المستفيدين كم هي قيمة الدعم التي يحصلون عليها والتي تتوافق مع الرواتب والالتزامات المالية، وأما عن كيف اعرف كم استحقاقي في سكني فيمكن من خلال التالي:

الانتقال إلى رابط صندوق التنمية العقارية.

ثم الدخول إلى رابط حاسبة التمويل العقاري.

إدخال قيمة الراتب وكافة البيانات المطلوبة.

ثم اختيار حساب للتعرف على القيمة التي تقدمها لك الوزارة كتمويل عقاري أو الدعم السكني في السعودية.

الاستعلام عن استحقاق الدعم السكني

يسأل البعض كيف اعرف اني استحق الدعم العقاري ولهذا قامت الوزارة بتوضيح كيف الاستعلام عن الاستحقاق من خلال الخدمات الإلكترونية التي وفرتها مؤخرًا والتي تستخدم كما يلي:

المستفيد يتعين عليه تسجيل الدخول إلى رابط منصة سكني.

ثم زيارة الخدمات الإلكترونية من قائمة الموقع.

الدخول إلى حالة الاستحقاق.

ثم يليها إدخال كافة البيانات المطلوبة لتظهر لك هل أنت تستطيع الحصول على الدعم السكني أو التمويل العقاري المدعوم.

ما معنى أنت مستحق للدعم السكني؟

في حال ظهر لك أنك مستحق في الدعم السكني فيمكن في هذه الحالة التسجيل في أحد البرامج المتاحة وتقديم كافة الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة إلى الوزارة لمراجعة طلبك والتدقيق في المعلومات التي تم إدخالها والبدء في تخصيص الأراضي المجانية أو الوحدات السكنية أو البرامج الأخرى.

وهناك الكثير من الفئات المستفيدة من الدعم السكني منها الأسر الحاملة للجنسية السعودية، وقد قدمت الوزارة لائحة المستفيدين من الدعم وقدمتها إلى الأفراد من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة سكني الإلكترونية وعند الدخول يمكن التعرف على كافة التفاصيل عن استحقاق دعم وزارة الإسكان.