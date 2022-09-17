كم باقي على راتب التقاعد لهذا الشهر سبتمبر 2022

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عمر شويل - جدة كم باقي على راتب التقاعد لهذا الشهر سؤال يتردد في بال كافة المستفيدين من راتب التقاعد مع اقتراب موعد صرف الرواتب في كل شهر، وتقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتوفير رواتب التقاعد في موعد محدد شهرياً، وتولي المتقاعدين اهتماماً كبيراً كما تحرص المؤسسة على توفير كافة المعلومات اللازمة لصرف الراتب في موعده وإيداع الراتب في حسابات المتقاعدين بالبنوك السعودية، وفي السطور التالية نوضح المدة المتبقية على صرف الراتب التقاعدي وكيفية احتسابه.

كم باقي على راتب التقاعد لهذا الشهر

أيام قليلة تفصلنا عن موعد صرف الراتب التقاعدي حيث يتم صرف راتب التقاعد في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي. ما يعني أنه من المنتظر أن يتم صرف راتب التقاعد في يوم 25/9/2022 الموافق 29 صفر. ما يعني أن عدد الأيام التي تفصلنا عن يوم الصرف أربعة عشر يوماً تقريباً.

طريقة حساب الراتب التقاعدي للعسكريين

أوضحت وكالة وزارة الداخلية لشؤون العسكرين في المملكة العربية السعودية الطريقة الصحيحة لحساب راتب التقاعد.

حيث تتم تسوية المعاش على أساس جزء من بين 35 جزءاً من آخر راتب أساسي تقاضاه العسكري. ويكون ذلك على النحو التالي (35 × 12 = 420 شهراً).

المعاش التقاعدي المستحق= (الراتب الأساسي × مدة خدمة العسكري بالأشهر) ÷ 420.

ووفق ما أوضحته وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في المملكة العربية السعودية. فإن نظام التقاعد العسكري قد قام بتحديد مدة الخدمة النظامية للضباط والأفراد ب(35) سنة. وعندما يبلغ العسكري تلك المدة أثناء الخدمة أو تجاوزها يطبق عليه نظام التقاعد. ويكون مستحقاً للحصول على معاش يساوي راتبه الأساسي الأخير للرتبة التي تقاعد عليها.

أيضاً يتم احتساب مدة الإعارة والاستيداع إذا سدد عنها العائدات التقاعدية ضمن فترة الخدمة.

يتم استبعاد فترات أيام الغياب والإجازات بدون راتب، وأيضاً الخدمة الغير نظامية ومدة الحرمان من الراتب.

لا يتم إعادة العائدات التقاعدية للخدمة الغير نظامية سوى لمن بقوا في الخدمة عقب انتهاء التمديدات النظامية.

يتم استبعاد أيضاً مدة كسور الشهر من الخدمة في حالة لم تصل إلى 29 يوماً.

نرجو أن نكون قدمنا لكم كافة المعلومات المفيدة بخصوص كيفية احتساب رواتب المتقاعدين العسكريين.