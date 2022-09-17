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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف مدارس جامعة الملك فهد للبترول حملة البكالوريوس 1444 هنا الشروط وطريقة التقديم في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، عن حاجتها لعدد من الوظائف في عدة مجالات للرجال والنساء، يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع احتفالات المملكة اليوم الوطني السعودي أل 92، وأعلنت أن الوظائف في عدة مجالات وتخصصات منها وظائف ” إدارية، فنية، تعليمية، صحية” وحددت بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الراغبين في التقديم على الوظائف، وأهم هذه الشروط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس على الأقل في المجال والتخصص المعلن عنه، وحددت الطريقة التي سيتم التقديم بها وهي عبارة عن إرسال السيرة الذاتية للمتقدم وأل cv عبر البريد الإلكتروني المخصص لتلقي الطلبات، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم الشروط المطلوبة وطريقة التقديم وكافة التفاصيل الخاصة بالوظائف فتابعونا.
وظائف مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران
أعلنت الجامعة أن التقديم على الوظائف عن طريق إرسال السيرة الذاتية للمتقدم عبر البريد الإلكتروني التالي، “[email protected]” وفيما يلي الوظائف المطلوبة والشروط العامة للتقديم عليها.
وظائف مدارس جامعة الملك فهد للبترول 1444
“مشرف رياضيات، معلمة رياضيات، مشرفة صحية، دعم فني نساء، وكيلة للشئون التعليمية والمدرسية، معلم لغة إنجليزية لجميع المراحل رجال، ممرضة لديها رخصة طبية، محضر مختبر مدرسي رجال تخصص علوم، مديرية مدرسة، معلمة تربية الإسلامية، معلمة لغة إنجليزية، معلمة تربية بدنية، رائدة نشاط نساء، معلمة صفوف أولية، معلم حاسب ألي رجالي، معلمة حاسب ألي نسائي”.
شروط التقديم على الوظائف
- يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية والمنشأ.
- يجب أن يكون المتقدم/ المتقدمة حاصل على بكالوريوس في مجال التخصص المطلوب.
- يشترط للتقديم على الوظائف أن تتوافر خبرة لا تقل عن سنتين بإستثناء من حصل على معدل جامعي مرتفع.
- يشترط أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف.
- إجتياز كافة مراحل القبول التي تحددها إدارة القبول بالمدرسة.
- التفرغ الكامل للوظائف وأن لا يكون المتقدم يعمل في أي وظيفة أخرى حكومية أو خاصة.
- تقديم المستندات الدالة على حصوله على المؤهل المطلوب ويكون موثق ومعتمد من وزارة التعليم السعودية.
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