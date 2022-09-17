نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء المقبولين في اراضي مجانية وزارة الاسكان لمستفيدي الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبحت خدمة الاستعلام عن أسماء المقبولين في اراضي مجانية وزارة الاسكان واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية المتوفرة عن طريق المواقع الإلكترونية للوزارة ويمكن الاستعلام عن أسماء المؤهلين في الإسكان التنموي أيضًا من خلال نفس المواقع وهناك العديد من الشروط التي وضعتها الوزارة من قبل لتقديم منح الأراضي المجانية إلى المواطنين الغير حاصلين على الدعم السكني من قبل وسوف نتعرف على آلية الاستعلام عن أسماء المرشحين وزارة الإسكان السعودية أو كيفية الدخول إلى قائمة أسماء المقبولين في اراضي مجانية وزارة الاسكان.

أسماء المقبولين في اراضي مجانية وزارة الاسكان

لتوفير الوقت عليك باستخدام الخدمات الإلكترونية التي تجعلك تحصل على قائمة أسماء المقبولين في اراضي مجانية وزارة الاسكان بالسعودية ومنها التالي:

الدخول إلى موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

اختيار تبويب المبادرات من أعلى القائمة.

ثم الدخول إلى منصة سكني.

متاح في المنصة في نهاية الصفحة الرئيسية خدمة المستفيدون وعند النقر عليها يمكن التعرف على جميع الأسماء المقبولين في برامج وزارة الإسكان السعودية سواء منح الأراضي أو الوحدات السكنية الجاهزة وغيرها من البرامج، كما يمكن التعرف على طريقة الحصول على بيت مجاني لمستفيدي الضمان.

الاستعلام عن طلب الإسكان برقم الهوية

ويمكن الاستعلام عن طلبك بعد إرساله إلى الوزارة من أجل التحقق من حالة الاستحقاق من الدعم السكني من خلال التالي:

الدخول إلى موقع منصة سكني.

اختيار تبويب تسجيل الدخول.

كتابة بيانات الدخول الرسمية.

بعد الانتقال إلى الملف الشخصي تستطيع التعرف على أسماء المقبولين في الإسكان 1444 بالتفصيل والتعرف على هل أنت مؤهل وحصلت بالفعل على برنامج الدعم السكني الذي سبق وقمت بالتقديم عليه أم لا.

أسماء مستفيدي الإسكان الضمان الاجتماعي

الإسكان التنموي هو واحد من البرامج المقدمة إلى المستفيدين من الضمان الاجتماعي وبعد أن يتم إرسال الطلب إلى الوزارة من خلال منصة سكني فإنه يُحول آليًا إلى اللجان المختصة في منصة الإسكان التنموي للتأكد من توافر شروط الاستحقاق في الطلب المرسل إلى الوزارة، وعند التأكد سيتم تخصص منح الأراضي أو الوحدات السكنية المجانية أيضًا وتقديمها إلى المستفيدين وسيكون من بين قائمة أسماء المقبولين في اراضي مجانية وزارة الاسكان.