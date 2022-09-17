نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على 5000 ريال سعودى من منصة سلفة فى ربع ساعة فقط واعرف اهم شروطها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد منصة سلفة الالكترونية هى الحل الأمثل داخل المملكة العربية السعودية لحصول المواطن السعودى على تمويل يصل الى 5000 ريال سعودى وذلك دون الحاجة الى تحويل الراتب أو وجود كفيل . فمنصة سلفة تقدم تمويل شخصى بشكل سريع وفورى لمواطنيه السعوديين . وذلك لمراعاة ظروف المعيشة والغلاء الفاحش الذي يعاني منه جميع المواطنين فى الوقت الحالى وتقليل البطالة . فقدمت منصة سلفة داخل المملكة العربية السعودية هذا التمويل الشخصى . لمساعدة المواطنين فى عمل مشاريع صغيرة تخفف عليهم أعباء الحياة الكثيرة . منصة سلفة الالكترونية تمتاز بأن جميع خدماتها التمويلية تتوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية وتخضع لضوابطها . من خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نعرض لمتابعينا الكرام الشروط الخاصة بمنصة سلفة والخطوات اللازمة للتسجيل فى منصة سلفة .

الخطوات اللازمة للتسجيل فى منصة سلفة الالكترونية

للحصول على تمويل شخصى سريع يبدأ من 1000 ريال سعودي ويصل إلى 5000 ريال سعودى يجب اتباع الخطوات الاتية :

اولا : الدخول الى الرابط الرسمي لمنصة سلفة الالكترونية .

ثانيا : قم بالضغط على الايقونة الخاصة بإنشاء حساب جديد على منصة سلفة .

ثالثا : عليك القيام بالضغط على تمويل شخصى من المجموعة الظاهرة أمامك.

رابعا : إدخال جميع البيانات المطلوبة منك مثل : الاسم رباعي ، رقم الهوية الوطنية ، البريد الالكترونى الخاص بك .

خامسا : عليك تحديد قيمة التمويل الشخصى التى ترغب فيه والضغط على أيقونة طلب التمويل .

سادسا : التأكد من صحة البيانات الخاصة بك ثم عليك الموافقة على شروط وأحكام منصة سلفة الالكترونية .

بعد الانتهاء من تسجيل الخطوات للقبول فى منصة سلفة الالكترونية . منة سلفة تبدأ في مراجعة البيانات التى قمت بادخالها والتأكد من صحتها . وللعلم مدة مراجعة طلبك فى خلال 24 ساعة فقط . بعدها منصة سلفة ارسل اليك رسالة على الهاتف الخاص بك تحتوى على قبول طلبك أو عدم قبولة وفى حالة عدم قبول الطلب يتم ذكر السبب الخاص بالرفض

شروط الحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة