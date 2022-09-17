نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم سكني يعلن عن شروطه وطريقة التقديم فيه والاستعلام عنه بطريقة جديدة لعام 1444هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة بينت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية الشروط التي يجب على جميع المتقدمين أن تقوم بالتوافق مع حالتهم الاجتماعية، وهذا لأن دعم سكني سيحصل عليه فقط الأشخاص المستحقين، ويعرف هذا الدعم بأنه سيقوم بتوفير سكن آدمي لجميع المواطنين المستحقين أو العديد من الخدمات الأخرى، وتابع الآن لتتعرف على الخدمات التي توجد لدى هذا الدعم بالإضافة إلى الشروط التي يجب أن تكون بك حتى تتمكن من الحصول عليه، وتعرف الآن على التفاصيل.

شروط الدعم السكني 1444

تعرف الآن على شروط الدعم السكني، وهذا لكي تتمكن من التقديم وأنت على ثقة من أن الجهات المسؤولة ستقوم بقبولك لتحصل على الخدمة التي تريدها، وتعرف على الشروط الآن عبر الآتي:

المتقدم يجب أن يكون من أسرة سعودية، لم يتجاوز عمر الأبناء عن 25 عام للرجال وللإناث حتى يتزوجن.

لم تقم الأسرة بالاستفادة من الدعم السكني حكومي كان أو خاص.

لا يقل عمر المتقدم عن حوالي 25 عام، ويتم استثناء المرأة الأقل من هذا السن إذا كانت مطلقة حصلت على طلقها من عامين أو أرملة، وتوجد حالة أخرى إذا كان هناك أخوة متوفى أولادهم أو أم غير سعودية تعول أبنائها.

يجب أن يكون المتقدم متواجد داخل المملكة آخر ثلاثة أشهر على الأقل.

لا يجب أن تمتلك الأسرة المتقدمة مسكن خلال الخمس سنوات التي سبق ومضت.

إذا لم تستمر الحالة التي قمت بالتقديم عليها سيتم سحب الدعم منه.

خطوات التقديم على دعم سكني

يمكنك التقديم على دعم سكني عن طريق الالتزام باتباع هذه الخطوات:

قم بالذهاب إلى المنصة دعم سكني عبر هذا الرابط sakani.sa

أذهب إلى خانة التحقق من الاستحقاق.

قم بتعبئة المعلومات المالية وخدمة الحصول على توصيات التمويل.

الآن اختبار منتج فلل الوزارة الجاهزة أو أبحث عن الوحدة المناسبة لك.

يجب أن تقوم الآن بحجز الوحدة المناسبة وطابعة عرض السعر الخاص بك.

الاستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية

بعد قيامك بالتسجيل وانتظارك لبعض الوقت حتى يتمكن المعنين بالأمر بالتعرف ما إذا كنت مستحق أم لا، وتعرف على ما إذا كنت من المستحقين عبر النقاط التالية: