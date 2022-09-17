نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في أبشر لمواطني مجلس التعاون والزائرين وتابعي المقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن طريقة التسجيل فس أبشر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضاً التابعين للمقيمين، والزائرين من الحاملين لتأشيرة الزيارة، حيث يمكن لهؤلاء اتباع عدد من الخطوات البسيطة والدخول على منصة أبشر وتفعيل الحساب كما هو الحال بالنسبة للمواطن السعودي، وبالتالي القديم على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية لتلك الفئات، وهي من المنصات المتميزة في الخدمة الإلكترونية وتحتوي الكثير من الخدمات التي تتنوع في قطاع الأحوال المدنية، والجوازات، والأمن العام، والمرور وغيرها من الإدارات التابعة لوزارة الداخلية.

التسجيل في منصة أبشر

تعتبر عملية التسجيل في منصة أبشر بوابة للدخول على الكثير من الخدمات الهامة وإنجازها من المنزل أو ومن أي مكان، مثل تجديد الهوية أو الإقامة، والحصول علة التصاريح، والاستعلام عن المخالفات المرورية، وأصبح الآن أمام أبناء دول مجلس التعاون الخليجي نفس الفرصة للاستفادة من تلك الخدمات، كذلك للمقيمين من التابعين من لهم بصمة مسجلة في النظام، والزوار من حاملي تأشيرات الزيارة، وتلك هي الحالات التي قامت الجوازات بتحديدها من بين المستفيدين من الحصول على خدمة التسجيل في أبشر.

طريقة التسجيل في أبشر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي

تلك الطريقة التي سنشرحها تصلح للتسجيل في أبشر لكلاً من مواطني دول مجلس التعاون، الزائرين، التابعون للمقيمين، والخطوات كما يلي:

الدخول على موقع منصة أبشر أو موقع وزارة الداخلية الرسمي

البحث عن تسجيل دخول جديد أو التسجيل الجديد

البدء في كتابة البيانات والمطلوبة التي تخص اسم المستخدم ولقبة ورقم الهوية ورقم الهاتف والدولة والجنسية والبريد الإلكتروني

بجب كتابة رقم هاتف صالح ويعمل كي يتم استقبال رسالة التفعيل علية

استكمال أي بيانات أخرى قبل إرسال الطلب

قم بتحديد كلمة السر الخاصة بحسابك وتأكيدها بعد التحقق والموافقة على الشروط والأحكام

يتم تفعيل الحساب بعد الانتهاء من خلال البنوك او ماكينات الخدمة الذاتية.

كيف يمكن تفعيل حسابك في أبشر

قالت الجوازات أن هناك أكثر من طريقة بها يمكن تفعيل الحساب في منصة أبشر، ومن أسهل الطرق التوجه لأحد ماكينات الخدمة الذاتية التي وفرتها الوزارة لهذا الغرض، أو زيارة أحد البنوك لتفعيل الحساب في المنصة، حيث تختار البنك الذي تتعامل معه وتقوم بطلب تفعيل حسابك في أبشر.