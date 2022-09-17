نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات طلب مساعدة من الشيخ محمد بن راشد والاوراق المطلوبة والفئات المستحقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات طلب مساعدة من الشيخ محمد بن راشد حيث تهدف المؤسسة للمساهمة في تحقيق المبادئ الإنسانية السامية من خلال تقديم المساعدات للمحتاجين على أرض الدولة وخارجها، وهي التي تُقدم للأسر للمساهمة في سد احتياجاتها المعيشية كالإيجارات وفواتير الكهرباء والماء ومساعدات مالية مقطوعة بالإضافة لمساعدات شراء الأثاث، ولقد أصبحت المؤسسة خلال سنوات قليلة إحدى المؤسسات الفاعلة في مجال العمل الخيري والإنساني على المستويين الداخلي والخارجي، ويجب معرفة خطوات التقديم وكذلك الأوراق المطلوبة للحصول على المساعدة، كما حددت المؤسسة فئات معينه للحصول على المساعدة، وتختلف انواع المساعدات على حسب احتياج كل اسره بما تستحق من المساعدات والتي تعمل على توفير حياة صحية للمجتمع من خلال بناء المستشفيات، كذلك توفير الرعاية الصحية الكاملة، بالإضافة إلى أن الشيخ محمد يتابع باستمرار التقارير الدولية بنفسه ورؤية التغيرات الحديثة، ولكن من المؤشرات يلاحظ أن هناك مناطق تتطور وتتحسن ومناطق أخرى كما هي ويمكن أنها تتراجع أكثر وأكثر. وذلك بسبب المال وكما نعرف هو المحرك الأساسي في كل شيء، وأيضا غير المال أنها تواجه العديد من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك لأنه يوجد دول نامية، ويعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من أسرع الدول نموا اقتصاديا.

كما يجب التأكد من عدم وجود أخطاء في محتوى الرسالة ويشترط أن يكون الايميل الإلكتروني الذي قمت بإدخاله صحيح، وذلك لأنه سوف يتم التواصل معك على هذا الرقم، ويقدم الشيخ المساعدات إلى الأسر التي تكون في أشد الحاجة إلى سداد قيمة الفواتير المتراكمة عليهم منها فواتير الكهرباء، وفواتير المياه.

خطوات طلب مساعدة من الشيخ محمد بن راشد

الدخول على موقع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم. ثم اختيار الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك الاختيار يتم النقر على تقديم طلب مساعدة من القائمة. يتم بملء الاستمارة الخاصة بالطلب بكافة البيانات المطلوبة ويلزم ان تكون صحيحة. يلى ذلك النقر على موافق وذلك لقبول الشروط المطلوبة. النقر على كلمة تقديم طلب.

الأوراق المطلوبة للحصول على مساعدة الشيخ محمد بن راشد

صورة الهوية الخاصة بالمتقدم. شهادة توضح حالة مقدم الطلب الاجتماعية وشهادة الزواج. تقديم جواز السفر الأصلي أو صورة منه لجميع الأفراد الموجودين في الأسرة. يجب تقديم البطاقة الزوجية إذا كانت مقدمة الطلب امرأة.

الفئات المستحقة للحصول على مساعدة من مؤسسة محمد بن راشد

المواطنين الإماراتيين الأصليين المستقرين في الإمارات. الوافدين والقائمين داخل الإمارات. الشخص الوافد الغير إماراتي ولكن متزوج من امرأة إماراتية. المواطنين التابعين لدول المجلس الخليجي. المرأة المتزوجة من شخص إماراتي وَلديها أبناء منه ولكنها وافدة ومطلقة.

أرقام للتواصل مع مؤسسة محمد بن راشد

والجدير بالذكر عقب حصولك على نموذج لطلب المساعدات من المؤسسة من المفترض أن تقوم بتقديمه أو بإرساله إلى البريد الإلكتروني، أو يمكن أيضًا الاتصال على رقم المؤسسة من أجل التعرف على كيفية الإرسال وكيفية الحصول على النموذج أيضًا من خلال الاتصال على رقم 97144233444، او رقم التواصل عبر الفاكس 97143687777، يكون التقديم متاح من يوم الأحد إلى يوم الخميس وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحًا لِلساعة الثانية والنصف مساءً.