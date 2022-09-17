نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين 1444 شروط القبول وخطوات تسجيل جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عنها، تهيئة كافة الإمكانيات والظروف لمساعدة المحتاجين، في محاولة لتحسين ظروفهم المعيشية، وتغطية احتياجاتهم الأساسية، ولمعرفة التفاصيل تابع المقال.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين 1444

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين عن العمل ليحصلوا على حق الحصول على المساعدة والدعم المادي، ويجب على كل مواطن يرغب في التقدم لهذا البرنامج أن يراجع بعناية متطلبات الاستحقاق، وهي على النحو التالي:

يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للعائلة أقل من الحد المحدد من قبل الوزارة.

تقديم المستندات التي تثبت عدم حصولك على أي دعم من الدولة أو أي مؤسسة أخرى.

إرسال المستندات التي تثبت عدم قدرتك على العمل.

إحضار كافة البيانات والمستندات المطلوبة من الوزارة ، على أن تكون صحيحة حتى لا تخضع للعقوبات والغرامات.

الدخل الشهري لمقدم الطلب لا يتعدى حد الضمان وهو 550 ريال للفرد بينما للأسرة 1100 ريال.

يحق للمطلقات والأرامل التقدم بطلب.

ما هي الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي؟

حددت وزارة الموارد البشرية الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي وهي:

أيتام.

أسرة بلا معيل مثل أرمل أو مطلقة أو أسرة مهجورة.

الأشخاص المصابون بإصابات كلية أو جزئية ، مما يجعل المعيل غير قادر على العمل.

الأشخاص فوق 60 عامًا.

الفتاة العزباء التي لا تستطيع العمل بسبب إعاقتها الجسدية.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي 1444

لا بد من مراعاة شروط الضمان الاجتماعي المطورة قبل التسجيل فيه لضمان الاستفادة منه، ويتم التسجيل باتباع الخطوات التالية:

أول خطوة تذهب لموقع التسجيل.

بعد ذلك انقر فوق تسجيل جديد.

من ثم أدخل جميع البيانات المطلوبة مثل رقم التعريف ورقم الهاتف المحمول ورمز التحقق.

ثم انقر على معاش الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك انقر على إدخال ويجب قراءة الإقرار بقبول الشروط والأحكام بعناية.

أخيرًا انقر فوق إرسال الطلب.

وهكذا عزيزي القارئ تكون قد تعرفت على شروط الضمان الاجتماعي للعاطلين 1444، و خطوات التسجيل الجديد في الضمان الاجتماعي ، متطلبات الضمان المطور.