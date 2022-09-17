كيفيه الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي في السجل المدني ورقم الهوية

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عمر شويل - جدة كيفيه الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي اكثر ما يسأل عنه المواطنين لتحسين أوضاعهم المالية ويعمل الضمان الاجتماعية على صرف المساعدة المقطوعة للمستفيدين المتوافر فيهم شوط صرفها لتلبية احتياجاهم المعيشة،كما أن الضمان الاجتماعي يعد من اهم برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تخدم شريحة كبية بالمملكة ويعتبر الضمان نظام تأميني تكافلي يضمن للمواطن حقوقه نتيجة حدوث العجز أو الشيخوخة أو أصابة عمل، كما أن معرفة أي استفسار خول رصيد أو رقم أو ميعاد المساعدة المقطوعة اصبح الكتروانيا مما ساهم وساعد الكثير في توفير الوقد والجهد المبذول في المكاتب وأيضا يمكنه معرفة كل ماهو جديد ومنه معرفة رصيد الضمان الاجتماعي في السجل المدني غير معرفة حالات إيقاف معاش الضمان الاجتماعي وشروط الاستحقاق والاستثناء، وتتفاوت القيمة المالية للمساعدة المتوقفة حسب احتياجات الأسرة وعدد أفرادها ودخلها، وتتراوح قيمة المساعدة بشكل عام بين 10،000 و30،000 ريال، وحتى بلغ عدد المستفيدين الذين قطعوا نظام المساعدات قرابة 40 ألف، وأودعت الدولة 500 ألف ريال في حساب المستفيد من المساعدات.

كما يتم تقديم هذه المساعدة المالية غير المجدولة للأسر التي تعيش في فقر والتي لا تستطيع تحمل الظروف المعيشية الصعبة بسبب الدخل المنخفض، وعندما تقوم الوزارة بالإعلان عن موعد صدور المساعدات والمعاشات، يمكن للمستفيدين من الخدمة التوجه إلى البنوك. وأيضاً صرف المساعدات من حساباتهم البنكية، لتلبية احتياجاتهم وطلباتهم، حيث توفر الوزارة للمواطنين المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي، وخدمة المساعدات المالية بطاقة هوية خاصة بهم، بشرط أن يمتلكون بطاقة سجل مدني، بالإضافة إلى أن تحديث المعلومات والبيانات بشكل دوري ومستمر خطوة ضرورية.

كما يوجد قرارات للضمان منها عقوبة الحبس لمدة تصل إلى عام لكل من يدلي بمعلومات غير صحيحة عن أفراد الأسرة، من اجل التحايل على الوزارة للحصول على الدعم الغير مستحق، و تعمل الحكومة من خلال نظام الضمان الجديد على توفير جميع متطلبات الحياة للمستفيدين في حالة كوراث وأزمات كبيرة، و أعادة النظر في الحد الأدنى للمعاشات لما يتناسب مع أهداف المملكة في توفير حياة كريمة لمواطنيها والقضاء على الفقر.

الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي في السجل المدني

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الضغط على خانة الخدمات الالكتروانية. اختيار خدمات الأفراد. اختيار خدمة الاستعلام عن رصيد الضمان. كتابة رقم الضمان أو السجل المدني ورقم الكود التأكيدي. الضغط على عرض. ظهور صفحة بها كافة البيانات والرصيد والقيمة المستحقة وموعد استلامه.

الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي برقم الهوية

الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. بعد ذلك الدخول إلى نظام الاستعلام عن رصيد الضّمان. كتابة رقم الهوية في الخانة المخصص لذلك. أدخال رقم الضمان ورقم الرمز المرئي. الضغط على عرض.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي

الدخول إلى موقع الوزارة. اختيار قائمة الخدمة الالكتروانية. الضغط على خدمات المنشآت. يتم التسجيل وملئ البيانات المطلوبة. تفعيل من خلال رسالة نصية. من خلال البريد الكتروانى يتم تأكيد التفعيل.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي

الايقل عمر المتقدم عن 35 عامًا فاكثر . أن يكون من أصحاب الدخول المنخفضة . أن يكون مالكًا لمشروع خاص أو سجل تجاري ويكون سارى. أن يكون الراتب لغرض آخر غير المعيشة. حاصل على الجنسية السعودية. أن يكون المتقدم مقيم بالمملكة.

الفئات المستفيدة من الضمان

الأرامل والأيتام. مجهولين النسب. المرأة التي ليس لها عائل. اسر الغائب أو المفقود أو المعلقة. أسرة المسجون أو متعاطي الكحوليات. أصحاب الاحتياجات الخاصة. بلوغ مرحلة الشيخوخة مع وجود عجز. المرة المطلقة ولديها أيتام.

حجز موعد الضمان الاجتماعي السعودي

الدخول على رابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يتم تسجيل الدخول لحساب المستخدم. ثم الدخول على قائمة الخدمات الإلكترونية إدخال بيانات الدخول وتحديد نوع الحجز النقر على ابدأ الخدمة إدخال البيانات المطلوبة من رقم الهوية أو رقم الإقامة وكذلك رقم جوال المستفيد ثم اختيار القطاع وفرع الضمان والمدينة التي تود الذهاب إليها وتحديد اليوم اختيار الموعد المناسب من بين المواعيد المطروحة وإدخال رمز التحقق. النقر على الحجز وصول على الهاتف رسالة بها جميع تفاصيل الموعد الذي قمت بحجزه

كم يصرف الضمان الاجتماعي للفرد

الأسرة المكونة من فردين تكون قيمة الدعم الشهري لهم 1285 ريال سعودي. أن كان عدد أفراد الأسرة 3 فإن مقدار الدعم الشهري 1570 ريال سعودي. قيمة الدعم الشهري للأسرة المكونة من 4 أفراد هي 1855 ريال سعودي. الأسرة المكونة من 5 أفراد يكون قيمة الدعم لهم 2420 ريال سعودي. يتم زيادة مبلغ الدعم بقيمة 285 ريال سعودي عند إدخال كل مستفيد جديد لكل أسرة.

كما انه متاح للمواطنين المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي الوصول إلى رقم الضمان الاجتماعي من خلال الاتصال على رقم الضمان وهو رقم الهاتف 80001222777 ورقم الجوال 0112915588

والجدير بالذكر يعد رقم الضمان الاجتماعي هو مساعدات مالية وهو نظام اقره ملك السعودية حرصا على مساعدة الفقراء والمحتاجين والقضاء على الفقر والعيش نحو حياة أفضل وهذه الخدمات لفئات كثيرة من الشعب تتضمن كبار السن والأيتام ومن هم في مراكز الإيواء والأرملة والمطلقة وغيرهم ويمكن الحصول على رقم الضمان الاجتماعي من الموقع الرسمي لهيئة الضمان الاجتماعي والحصول عليه بالمجان وبدون أي مقابل.

والجدير بالذكر أن يمكن الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية أو الطلب وغيرة من الاستعلامات التي تقدمها المنظومة للمواطنين بالمملكة كما أن يتم صرف المساعد المقطوعة أحيانا بصفة شهرية أو نصف شهرية ويتم إيداعها على دفعات في الحسابات البنكية ومن ينطبق عليهم الشروط يتم صرف المساعدات لهم ومن الممكن صرف المساعدة مرة أو اكثر من مرة على حساب حالة كل مواطن.