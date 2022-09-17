نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيام قليلة على صرف الدعم السكني لشهر سبتمبر 2022 الاستعلام عن نزول دعم سكني sakani.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب صرف دعم سكني، يرغب المستفيدون في معرفة مدة صرف دعم سكني المتبقي لشهر سبتمبر، بالإضافة إلى توفير السكن الملائم لهم، للفئات الأشد احتياجاً، حيث أن تاريخ الصرف هو 25 سبتمبر 2022 م، الموافق 29 صفر 1444 هـ، لذلك هناك 7 أيام متبقية لتاريخ استحقاق المساعدة الإسكانية، التي تكون لكافة المواطنين المؤهلين للحصول على الدعم المقدم من وزارة الاسكان في المملكة العربية السعودية.

المستندات المطلوبة للتقدم بطلب للحصول على دعم سكني

كشفت وزارة الإسكان السعودية عن المستندات المطلوبة لتقديم طلب للحصول على دعم سكني ها هي الوثائق:

نسخة من هوية عائلة مقدم الطلب.

نسخة من بيان الدخل الشهري لمقدم الطلب.

إرفاق جميع المستندات الخاصة بهيئة الإسكان.

إذا كان مقدم الطلب يتيمًا، يجب إرفاق صورة من شهادة الوفاة.

التسجيل في دعم سكني 1444

يمكن لمتلقي المساعدات المرتبطين ببرنامج سكنج التحقق من تواريخ منحهم باتباع الخطوات التالية:

الوصول إلى موقع برنامج سكني.

انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

أضف رقم التعريف القومي وكلمة المرور في الحقول المتوفرة.

أضف رمز تحقق مرئيًا وانقر فوق رمز تسجيل الدخول.

الضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية.

انقر فوق رمز الطلب مع رقم الهوية.

انقر فوق أيقونة التحقق من أهلية الدعم.

إضافة رمز التحقق المرسل من خلال الحساب الشخصي للمواطن على منصة أبشر.

أضف عنوان بريدك الإلكتروني.

أضف رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستلم.

التسجيل في دعم سكني