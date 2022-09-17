نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده اليوم الوطني السعودي 92 خصومات وتخفيضات على مختلف المنتوجات في المقال التالي
- برجر الدجاج أو بيرجر بقري من شركة أمريكانا Americana Chicken
- حليب مجفف كامل الدسم من شركة نيدو Nido Full Cream Milk Powder.
- وزيت نباتي للقلية من شركة العربي Al Arabi Vegetable.
- ترمس تايجر Tiger Auto Flask.
- عسل نحل طبيعي من روضة النحل.
- أيضا شوكولاتة مشكلة من مينيز Best Of Our Minis Chocolate.
- مناديل للوجه من مشوار عبوة إعادة تعبئة.
- كذلك شامبو من صانسيلك وأيضا بلسم ن صانسيلك Sunsilk Shampoo Or Conditioner.
- خلاط مع مطحنة من كينوود Kenwood Blender
- قطاعة كينوود وكذلك غلاية كهربائية كينوود Kenwood Kettle
- غلاية كهربائية من جيباس Geepas Kettle
- طقم حافظات سيلو Cello Super-Hotpots
- توصيلة كهرباء من كولين Koolen Extension Socket
- فحم الحمراء سريع الاشتعال
- قدر ضغط ألومنيوم من السيف Al Saif Aluminum Cooker
- مقلاة السيف فيترو Vetro fry
- كريم صبغ الشعر من كوليستون Koleston Hair Color Creme
- فوط صحية ماكسي عادية بالأجنحة كوتكس Kotex Maxi Pads
- مرهم فيكس فابوراب vicks Vaporub.
- صابون سائل لليدين من روزيت Rozzet Liquid Hand Wash.
- ثم مزيل لمكياج اليعون بمفعول مضاعف نيفيا Nivea Eye Make-up Remover Double Effect
- لوشن للجسم من نيفيا
- أيضا مزيل رائحة العرق من نيفيا للرجال وكذلك النساء
- بخاخ مزيل رائحة العرق للنساء والرجال من نيفيا
- بالإضافة إلى كريم للنهار ناتشرال وايت أو سائل تفتيح البشرة للنهار أولاي Olay Natural White Day Cream
- حليب للأطفال في طور النمو مع العسل بليميل بلس Blemil plus
- غذاء مكمل للرضع والأطفال بلفيت بلس Blevit plus.
- عصير فلوريدا ناتشورال Florida’s Natural
- قشطة
- كذلك عرض بنده مياه
- بنده مناديل وجه
- بانتين شامبو او بلسم أو بديل الزيت
- فيري سائل غسيل الصحون
- أيضا رويال شيف حليب مكثف محلى فيلور
- نادك زبادي طازج كامل الدسم
- راني عصير
- سفن دايز كيك بار
- هايلاند جبن دوبل كريم
- المهيدب سكر ناعم
- صنوايت ارز كالروز
- كذلك فروتاليتي تين ماني
- الوطنية دجاج طازج.
- بينما عرض الخروف حلاوة طحينية
- مرسي لبنة تركية
- ثم عرض فرسانا جبنة موزاريلا
- أيضا كيك الفانيلا أو الشوكولاتة
- أيضا نادك جبنة كريم قابلة للدهن
- ثم عرض كيري لبنة كريمية
- أخيرا المراعي زبدة غير مملحة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بنده اليوم الوطني السعودي 92 خصومات وتخفيضات على مختلف المنتوجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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