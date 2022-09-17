نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده اليوم الوطني السعودي 92 خصومات وتخفيضات على مختلف المنتوجات في المقال التالي

برجر الدجاج أو بيرجر بقري من شركة أمريكانا Americana Chicken

حليب مجفف كامل الدسم من شركة نيدو Nido Full Cream Milk Powder.

وزيت نباتي للقلية من شركة العربي Al Arabi Vegetable.

ترمس تايجر Tiger Auto Flask.

عسل نحل طبيعي من روضة النحل.

أيضا شوكولاتة مشكلة من مينيز Best Of Our Minis Chocolate.

مناديل للوجه من مشوار عبوة إعادة تعبئة.

كذلك شامبو من صانسيلك وأيضا بلسم ن صانسيلك Sunsilk Shampoo Or Conditioner. أيضا عروض بنده اليوم جدة خلاط مع مطحنة من كينوود Kenwood Blender

قطاعة كينوود وكذلك غلاية كهربائية كينوود Kenwood Kettle

غلاية كهربائية من جيباس Geepas Kettle

طقم حافظات سيلو Cello Super-Hotpots

توصيلة كهرباء من كولين Koolen Extension Socket

فحم الحمراء سريع الاشتعال

قدر ضغط ألومنيوم من السيف Al Saif Aluminum Cooker

مقلاة السيف فيترو Vetro fry

كريم صبغ الشعر من كوليستون Koleston Hair Color Creme

فوط صحية ماكسي عادية بالأجنحة كوتكس Kotex Maxi Pads

مرهم فيكس فابوراب vicks Vaporub. عروض بنده الخبر صابون سائل لليدين من روزيت Rozzet Liquid Hand Wash.

ثم مزيل لمكياج اليعون بمفعول مضاعف نيفيا Nivea Eye Make-up Remover Double Effect

لوشن للجسم من نيفيا

أيضا مزيل رائحة العرق من نيفيا للرجال وكذلك النساء

بخاخ مزيل رائحة العرق للنساء والرجال من نيفيا

بالإضافة إلى كريم للنهار ناتشرال وايت أو سائل تفتيح البشرة للنهار أولاي Olay Natural White Day Cream

حليب للأطفال في طور النمو مع العسل بليميل بلس Blemil plus

غذاء مكمل للرضع والأطفال بلفيت بلس Blevit plus. عروض بنده الدمام عصير فلوريدا ناتشورال Florida’s Natural

قشطة

كذلك عرض بنده مياه

بنده مناديل وجه

بانتين شامبو او بلسم أو بديل الزيت

فيري سائل غسيل الصحون

أيضا رويال شيف حليب مكثف محلى فيلور

نادك زبادي طازج كامل الدسم

راني عصير

سفن دايز كيك بار

هايلاند جبن دوبل كريم

المهيدب سكر ناعم

صنوايت ارز كالروز

كذلك فروتاليتي تين ماني

الوطنية دجاج طازج. كذلك عروض بنده الأحساء بينما عرض الخروف حلاوة طحينية

مرسي لبنة تركية

ثم عرض فرسانا جبنة موزاريلا

أيضا كيك الفانيلا أو الشوكولاتة

أيضا نادك جبنة كريم قابلة للدهن

ثم عرض كيري لبنة كريمية

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