نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1444 ومدى أهلية استحقاق الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة اوضحت وزارة الموارد البشرية قبل عدة أشهر عبر موقعها الرسمي في المملكة العربية السعودية أنه سيتم فتح باب التقديم للمواطنين للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وتم فتح باب التسجيل بالفعل من قبل وزارة الموارد البشرية واستمرت فترة التسجيل لفترة ثم اغلق باب التسجل والان هناك الالاف من المواطنين ينتظرون نتيجه قبول او رفض طلباتهم، مع العلم انه سيتم ارسال الرسائل النصية للمواطنين من قبل الوزارة وذلك لإبلاغهم بالقبول او رفض طلباتهم المتقدمة، وفي حالة رفض الطلب المقدم يقوم المواطن بتقديم طلب اعتراض علي نتيجة الضمان الاجتماعي، ويقوم الضمان الاجتماعي المطور علي توفير راتب شهري للمواطنين محدودي الدخل وذلك للمساعدة في المعيشة لتوفير احتياجاتهم الشخصية وطلباتهم المختلفة.

التقديم في الضمان الاجتماعي المطور 1444

يتسأل الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن الموعد المحدد لفتح باب التقديم للطلبات مرة اخري وذلك للاستفادة من خدمة الضمان الاجتماعي المطور التي تقدمها الوزارة، حيث اعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم مرة اخرة وإمداد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور حتي العام الجديد 1444، ويقوم المواطن بالاستعلام عن نظام الضمان الاجتماعي المطور بطرية مباشرة عن طريق الرابط المفعل من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث اكدت الوزارة ضرورة وجود رقم الهوية للاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور وذلك باتباع الخطوات التالية:-

في البداية يتم زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ثم من خلال الموقع يتم اختيار البرامج المتاحة.

ثم يتم اختيار برنامج نظام الضمان الاجتماعي المطور.

يتم البحث عن دعم نظام الضمان الاجتماعي المطور.

ثم يبدأ المتقدم بإذخال رقم هويته بشكل سليم.

وفي النهاية للحصول علي النتيجه فورا يتم الضغط فوق ايقونه استخراج النتيجة.

طريقة التواصل مع الضمان الاجتماعي والسؤال عن المقبولين

يتسأل الكثير عن الضمان الاجتماعي وموعد صرف المعاشات، حيث يتمكن جميع المواطنين من معرفة نتائج القبول في نظام الضمان الاجتماعي المطور من خلال مجموعة من الطرق واهمها الاستعلام عن طريق الارقام المخصصة لهم وهي 92002301 وسيتم الرد عليك بقبول او رفض طلب الضمان الاجتماعي المطور الخاص بك، او من خلال الدخول المباشر علي منصة “أبشر”.