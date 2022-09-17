إصدار الرقم الضريبي لعقار الهَبَّة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار الرقم الضريبي لعقار الهَبَّة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المقال التالي
عمر شويل - جدة إصدار الرَّقَم الضريبي، حيث توفر منصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السُّعُودية، العديد من الخِدْمَات الإلكترونية عبر منصتها الإلكترونية، حيث تحرص المنصة علي توفير الخِدْمَات المتعلقة بالخدمات الزكوية والضريبية والجمركية لجميع الأفراد والهيئات العاملة داخل المملكة العربية السُّعُودية، ويتم أداء جميع الخِدْمَات بشكل إلكتروني سريع دون الذَّهاب إلى مقرات عمل الهيئة، ومن بين الخِدْمَات التي قامت الهيئة بتوضيحها خدمة إصدار الرَّقَم الضريبي لعقار الهَبَّة، وهي واحدة من الخِدْمَات المتوفرة إلكترونيا الذي يمكن الحصول عليها عبر حساب المستفيد المسجل في المنصة، وسوف نوفر لكم رابط إصدار الرَّقَم الضريبي.
إصدار الرَّقَم الضريبي لعقار الهَبَّة
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك طريقة القيام ببعض الخطوات الإلكترونية من أجل إصدار الرَّقَم الضريبي لعقار الهَبَّة، ويتم ذلك بالخطوات التالية لجميع المستفيدين:
- يجب الدخول إلى الموقع الإلكترونية الآتي: (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك).
- الضغط علي تبويب تسجيل دخول.
- اختيار الدخول إلى قسم الخِدْمَات الإلكترونية.
- النقر علي تبويب (ضريبة التصرفات العقارية).
- ثم الضغط علي طلب تسجيل عَقَار.
- بعد أن يتم تسجيل العَقَار الذي يرغب به المستفيد، سوف يصدر رَقَم طلب للتسجيل، وسوف يتمكن المستفيد من الإفراغ لدى وزارة العدل بناءً علي رَقَم الطلب.
- يجب أن يتم إرفاق المستندات التالية: (إثبات صلة القرابة، وصية معتمدة).
- الضغط علي استكمال التسجيل، وتسجيل جميع البيانات الطلوبة بشكل صحيح، حتي يتم تفعيل إصدار الرَّقَم الضريبي بشكل صحيح.
تسجيل دخول هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بإمكان جميع المستفيدين والمؤسسات والهيئات المتنوعة الدخول إلى بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الإلكترونية، وتحقيق استفادة كاملة من جميع الخِدْمَات التي توفرها المنصة بشكل إلكتروني، ويتم ذلك بتسجيل دخول المنصة بهذه الخطوات:
- الدخول إلكترونيا علي بوابة الدخول التالية: منصة هيئة الزكاة.
- الضغط علي تبويب (تسجيل الدخول).
- يجب إدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية أو البريد الإلكتروني في المكان المحدد له.
- إدخال كلمة المرور الخاصة بكل مستفيد بشكل صحيح.
- الضغط علي دخول المنصة.
- وفي حالة عدم توافر حساب مسجل في المنصة للمستفيد، يمكن الضغط علي (تسجيل جديد) ثم تسجيل جميع البيانات المطلوبة من أجل إنشاء الحساب الجديد.
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