نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين عن العمل 1444 وكيفية الحصول عليه في المقال التالي
عمر شويل - جدة نوضح لكم شروط التقديم على نظام الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين عن العمل 1444 بعد إعلان إدارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن معايير الأهلية أو شروط الضمان الاجتماعي الجديدة مطلوبة للراغبين في التسجيل في برامج مساعدات الضمان الاجتماعي، وننشر شروط القيام بذلك، ولكن يتم تصنيف المستفيد بعد تحديد استحقاق نظام الضمان الاجتماعي.
الضمان الاجتماعي المطور
يجب أن تتخطى الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطوير برامج الضمان الاجتماعي وتقديم المساعدة النقدية بناء على ذلك، بعد أن يتم تصميمها وفق القانون لتحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، أعلن عن توفير خدمات التدريب والتأهيل بالإضافة إلى خدمات التمكين والتوظيف لتحسين القوى العاملة ورفع مستوى مهارات الأفراد المؤهلين بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.
صرف الضمان الاجمتماعي المطور لعام 2022
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تصنيف الأفراد المؤهلين إلى الفئات الثلاث التالية عند قبولهم في البرنامج لكل مستفيد مؤهل، سيتم وضع خطة إعادة تأهيل بالتعاون مع الوزارة والهدف، وفقًا لقواعد التأمين الموضوعة من حيث العمر والمؤهلات والقدرات الطبية، فضلاً عن أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور يعمل من أجل التسهيل الخدمات الالكترونية على جميع الفئات الذين تقدموا للحصول على الدعم المادي والانساني الذي يوفره البرنامج.
دعم الضمان الاجتماعي المطور
إذا تم تقديم خدمات البحث عن الوظائف لجميع الأفراد المؤهلين القادرين على العمل بموجب التصنيفات المذكورة أعلاه، وكان يتعين على الأفراد المؤهلين اتباع منصة توظيف معتمدة للتقدم للوظائف ذات الصلة، فإن الهدف هو تمكين الأفراد المؤهلين من تحقيق النتائج المالية الاستقلال والانتقال من فقير إلى منتج من خلال التأهيل والتدريب، فضلاً عن أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور يعمل على دعم شريحة كبيرة من المواطنين المنطبق عليهم شروط الاهلية وفق الدراسة التي يقوم البرنامج بإجراءه على جميع المتقدمين والاعلان عن قبولهم.
طريقة تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد 1444
التسجيل في الضمان الاجتماعي متاح بعد تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والمزايا الاجتماعية على الرابط التالي (sbis.hrsd.gov.sa). ثم ابدأ تسجيل مستخدم جديد عن طريق إدخال التفاصيل المطلوبة بشكل صحيح والتحقق من رقم هاتفك المحمول والرابط أدخل الرمز واحصل عليه في حسابك.
أدخل المعرف وكلمة المرور اللذين أنشأتهما. يمكنك أيضًا النقر فوق الوصول إلى الضمان الاجتماعي المطور وإدخال تفاصيل أبشر الخاصة بك ورسالة نصية تحتوي على رمز التحقق للدخول إلى نظام الضمان الاجتماعي والدعم عبر الوصول الوطني الموحد، بعد إدخال الرمز المرسل، ستتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية لمنصة الضمان الاجتماعي الإلكترونية، وبعد الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي للمطورين، انتقل إلى أرشيف الملخص وأدخل البيانات المطلوبة. الحقول الأولى هي البيانات الشخصية والأساسية لمقدم الطلب بعد إدخال معلوماتك.
شروط الضمان الاجتماعي المطور لعام 1444
لم تحدد الوزارة شروطًا معينة للمتقدمين لبرنامج الضمان الاجتماعي المصمم للعاطلين عن العمل عام 1444، لكن معايير وشروط الاستحقاق المعلنة كانت عاطل عن العمل أو عمال. أوضحت أنه شرط عام ينطبق على الجميع، بغض النظر عما إذا كانوا القطاع العام أو الخاص أو أي فئة أخرى عند تسجيل الضمان الاجتماعي حديثًا على المنصة.
إذا لم يعد الضمان الاجتماعي يأخذ في الاعتبار الحالة الاجتماعية أو العمر لمقدم الطلب، فسيتم أخذ الحالة المالية في الاعتبار، بشرط أن يكون الدخل الشهري أقل من عتبة الضمان الاجتماعي. يمكن تلخيص الضمان الاجتماعي الذي تم تطويره حديثًا في الفقرات التالية:
- يجب أن يكون المتقدمون مقيمين دائمين في المملكة.
- يغطي الضمان الاجتماعي الجنسية / المواطنة فقط ويتم إعفاء فئات معينة من شروط المواطنة أي أنهم مستبعدون من شروط المواطنات والزوجات والمطلقات والأرامل اللائي لديهن أطفال من المملكة العربية السعودية – أبناء المواطنين المطلقين والأرامل من الأزواج غير السعوديين – المرضى والأيتام والأرامل مع الأيتام.
- الدخل الشهري المقدر (المكتسب – غير المكتسب) لفرد أو أسرة مستقلة أقل من الحد الأدنى المقدر للمعاش 1100 ريال لكل أسرة – 550 ريال لكل معال.
- العمل على الصحة والتعليم والتوظيف وتخطيط المهارات باتباع منصات التوظيف المعتمدة لإيجاد فرص عمل مناسبة.
- قابلية تطبيق معايير ملكية الثروة واستخدامها وعدم إخضاعه إلى أي مساءلة قانونية.
- يجب ألا يقيم المتقدمون في أي من أماكن الإقامة التي ترعاها الحكومة.
- لا يمتلك مقدم الطلب ممتلكات أو أصولًا ذات قيمة.
- الالتزام الكامل بكافة المعايير التي يفرضها البرنامج من أجل قبول طلبه والقيم بتحديد موعد لصرف الراتب المستحق له.
- عدم وجود أي دخل أو وظيفة أخرى تعيق الحصول على دعم برنامج الضمان الاجتماعي المطور.
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