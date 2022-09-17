نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل حساب المواطن 1443 خطوات تسجيل حساب جديد عبر موقع ca.gov.sa بعد فتح التقديم بأمر ملكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد صدور الأوامر الملكية من أجل فتح التسجيل في حساب المواطن مرة أخرى واتجه معظم مواطني السعودية الذين هم في حاجة إلى الدعم وكانوا ينتظرون فتح التسجيل في حساب المواطن للبحث عن طرق ورابط التسجيل في البرنامج حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم الشهري، إذ أعلن خادم الحرمين الشريفين أنه قد تم تخصيص مبلغ قيمته تصل إلى عشرة مليار ريال من أجل مستفيدي الضمان الاجتماعي ومؤخرًا حساب المواطن وذلك المبلغ تابع لعشرين مليار سعودي مخصصة من أجل تداعيات ارتفاع الأسعار على المواطنين الفترة الأخيرة واليوم نعرفكم على شروط حساب المواطن الجديدة وطريقة التسجيل في أسرع وقت.

الفئات المستفيدة من حساب المواطن

يقبل برنامج حساب المواطن التسجيل به لفئات معينة من المواطنين المتواجدين في المملكة وهم:

سعوديّ الجنسية فقط. أو من يحملون لبطاقة التنقل بدلًا من الجنسية. الفرد الذي يتخطى حاجز الثانية عشر عامًا ويعيش مستقلًا على أن يكون مسكنه منفصلًا.

التسجيل في حساب المواطن

بعدما صدر التوجيه الملكي بشأن فتح باب التسجيل في حساب المواطن مرة أخرى وقد زاد البحث عن الخبر لمعرفة تفاصيله ووجد أنه تم تخصيص مبلغ قميته ثمانية مليارات ريال سعودي من أجل مستفيدين حساب المواطن ومبلغ مليوني ريال سعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وقد تم تحديد طريقة التسجيل في البرنامج بالخطوات القادمة:

ينشأ حساب شخصي ببرنامج حساب المواطن من أجل التمكن للوصول إلى البرنامج والاستفادة من الدعم. بعدها يتم الدخول الى موقع حساب المواطن والانتظار لحين إرسال رسالة التأكيد على الجوال المسجل بالموقع مع كلمة السر الجديدة للتسجيل. تستخدم كلمة السر في فتح الحساب المنشأ بموقع حساب المواطن واستكمال بقية البيانات المطلوبة لحين الانتهاء منها وإتمام التسجيل بنجاح.

التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية

التسجيل في البرنامج يتم من خلال الرابط الرسمي الخاص به وهو موقع حساب المواطن حيث يستخدم المواطن طريقة أخرى للتسجيل وهي من خلال رقم الهوية الوطنية لإنشاء حساب بالبرنامج واتباع الخطوات المطلوبة والاطلاع على شروط التسجيل والتقديم جيدًا حتى يتم قبول طلب المتقدم في حساب المواطن.