نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن بدء التسجيل في مخططات الضمان الاجتماعي المتقدمة للعاطلين عن العمل وتقديم المبلغ المستحق لكل مواطن، هذا وان الضمان الاجتماعي المطور يعد من أهم البرامج الخيرية التي تم إطلاقها في المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بما يساهم بشكل كبير في دعم شريحة كبيرة من المواطنين المنطبق عليهم معايير وأهلية البرنام، وفي السطور التالية ننقل لكم كافة التفاصيل الهامة حول الحصول على الدعم المقدم من برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

الحصول على الضمان الاجتماعي للعاطلين

تحاول الحكومة السعودية دائمًا كسب ثقة مواطنيها وخدمتهم، ومن بين هذه المحاولات تم تطوير الضمان الاجتماعي للعاطلين، والذي تم تقديمه للعاطلين في شكل دعم ومساعدة، وكما حددت بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها الشخص من أجل الحصول على هذه المساعدة الاتي:-

أن يكون محل الإقامة الدائم لمقدم الطلب على أراضي المملكة العربية السعودية

يجب أن يكون عمر المتقدمين 35 عامًا.

يجب أن يكون المتقدمون من المملكة العربية السعودية ويحملون الجنسية السعودية.

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب مستندات ووثائق تؤكد أنه عاطل عن العمل ويجب أن يكون الطلب مصحوبًا بوثائق تؤكد عدم حصوله على دخل ثابت من أي مصدر.

لم يتلق مقدم الطلب منحة من قبل.

لا يمتلك مقدم الطلب أي مرافق أو أصول عقارية ولا يقتصر على أي أعمال تأمين.

غير قادر على العمل.

التسجيل للحصول على الضمان الاجتماعي الجديد في السعودية

تسعى الدائرة دائمًا إلى تسهيل الخدمات للمواطنين، ومن باب الحرص الدائم نقدمها إلكترونيًا حتى يتمكن المتقدمون من الحصول عليها بسهولة باتباع الخطوات التالية:-

الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور.

انقر فوق “تسجيل حساب جديد”.

أدخل جميع البيانات المطلوبة (تاريخ الميلاد، رقم التعريف، رقم الهاتف المحمول) في كل حقل بيانات.

أدخل الرمز المرسل إلى رقم هاتفك المحمول المحدد.

إرفاق المستندات اللازمة بنموذج الطلب.

راجع التفاصيل وانقر فوق أيقونة الإرسال.

طلب الضمان الاجتماعي المطور لعام 1444

بمجرد استيفاء المتطلبات وإكمال عملية التقديم والموافقة، يمكنك بسهولة عرض بيانات المستفيد من الضمان الاجتماعي باتباع الخطوات أدناه:-

قم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية.

انقر لعرض تفاصيل المستفيد من الضمان.

أدخل البيانات الشخصية لمكتب التسجيل ورقم الأمان.

إرفاق جميع المستندات التي يطلبها البرنامج حتى يتم قبول طلب المتقدم داخل البرنامج.

أدخل رمز التحقق الحالي الخاص بك.

انقر فوق الحقل الذي يحتوي على كلمة إظهار.

دعم برنامج الضمان الاجتماعي المطور في السعودية لعام 1444

يذكر أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور يدعم شريحة كبيرة من المواطنين المنطبق عليهم معايير أهلية الاستحقاق في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بما يوفر لهم الحصول على هذا الدعم بشكل شهري من خلال الحسابات المصرفية المنوه اليها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع البنوك السعودي، فضلاً عن أن البنك قد عمل مؤخرًا على تحديث كافة خدماتهم الذي يبحث عنها الكثير من المواطنين في جميع أوطان المملكة العربية السعودية من أجل التسهيل عليهم في إنهاء خدماتهم المختلفة دون الذهاب إلى أي جهة أو مكان من أجل الحصول على مثل هذا الدعم.