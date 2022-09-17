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عمر شويل - جدة اختبار القدرة المعرفية 1444 وكيفية التسجيل به جاء هذا السؤال على حساب أحد المواطنين بعد أن أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن فتح باب التسجيل في اختبار قياس بصور رسمية حيث يُعد الاختبار واحد من أهم أساسيات القبول في الوظائف الحكومية السعودية.

يهدف إجراء اختبار القدرة المعرفية 1444 إلى قياس المهارات العقلية التي يمتلكها كل فرد والتي تؤهله لخوض سوق العمل ويحظى هذا الاختبار بأهمية كبيرة لذلك نوضح لكم عبر السطور التالية كيف أسجل في اختبار القدرة المعرفية 1444 وما هو موعد التسجيل والرسوم المطلوبة.

ما هو اختبار القدرة المعرفية

الاختبار الأقوى والأهم من أجل قياس المهارات العقلية والقدرات المعرفية هو اختبارات القدرات المعرفية 1444 والذي يقمه المركز الوطني قياس ويستهدف الاختبار خريجي الجامعات وما هو أعلى منها من أجل قياس القدرات العقلية ومعرفة مقدرتهم على العمل والتعرف على قدراتهم على الإبداع والمهارات التي يبدعون من خلالها للعرف على الوظائف التي يتمكنون من شغلها ومدى ما يقدمونه من أجل العمل على تطوير وتنمية المجتمع.

وبعد أن أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن فتح باب التسجيل الذي بدأ يوم الاثنين الماضي 16 من شهر صفر 1444 الموافق 12 من شهر سبتمبر 2022 وسوف يتم إغلاق باب التسجيل يوم السبت 19 من ربيع الأول 1444 الموافق 15 من شهر أكتوبر 2022 وسوف تبدأ الاختبارات منذ يوم 21 من ربيع الآخر 1444 الموافق 15 من شهر نوفمبر 2022 وتمتد على مدى ثلاثة أيام.

كيف أسجل في اختبارات القدرة المعرفية 1444

التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444 يتم عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الصفحة الرسمية قياس.

تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم ورقم المرور.

اختيار أيقونة الاختبارات المتاح في الصفحة الرئيسية.

اختيار اختبار القدرة المعرفية من الخيارات المتاحة وقراءة الأحكام والشروط.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة والتي تشمل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية والمؤهل الدراسي والعنوان الوطني والبريد الإلكتروني وغيرها من البيانات المطلوبة.

النقر على متابعة.

اختيار طريقة تسديد الرسوم المطلوبة.

تأكد من صحة كافة البيانات التي أدخلتها بالكامل وبعد ذلك أنقر على خانة تسجيل.

ما هي الرسوم المطلوبة من أجل التسجيل في اختبارات قياس

أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن الرسوم المطلوبة من أجل التسجيل في اختبار القدرات المعرفية 200 ريال سعودي ويتم تسديدها عن طريق بطاقات مدى أو خدمة سداد بالإضافة إلى إمكانية التسديد عن طريق أجهزة الصراف الآلي المتاحة في كافة مدن ومحافظات المملكة.