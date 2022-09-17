نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبلغ دعم ساند وكيفية التسجيل للعاطلين عن العمل وشروطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية موعد صرف دعم ساند لجميع المواطنين المستحقين، هناك موعد محدد لصرف مبالغ الدعم على أساس شهري، هو في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، تاريخ الدفع ممكن، إذا وافق اليوم الأول من الشهر الميلادي أيام الجمعة أو السبت،إذا صادف تاريخ التبادل يوم الجمعة ، فسيكون تاريخ الصرف مبكرًا حتى يوم الخميس، لكن إذا صادف تاريخ التبادل يوم الجمعة، فسيتم تأجيله إلى يوم السبت،عليه فإن موعد صرف دعم سند لشهر أكتوبر 2022 هو يوم الأحد 2 أكتوبر المقبل 2022 ، الموافق 6 هجري من ربيع الأول 1444، بالتالي موعد إيداع مبالغ الإعانة في الحسابات. من المستفيدين حوالي 14 يومًا من الآن.

كيفيه خطوات التسجيل في الدعم 1444

توجد بعض الخطوات التي يجب وأن يلتزم بها جميع المتقدمين من أجل الحصول على دعم ساند وهي تتمثل في الاتي:-

الخطوة الأولى هي الذهاب إلى الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. بعد ذلك، يتم تسجيل الدخول باستخدام حساب مقدم الطلب، يمكن تسجيل الدخول باستخدام بيانات الوصول الفردي. بعد ذلك، انقر فوق كلمة “الخدمات” من القائمة الرئيسية للموقع، ثم انقر فوق “الخدمات الفردية”. الخطوة التالية هي الضغط على كلمة “ساند” من الخدمات التي ستظهر في الصفحة التالية ثم الضغط على خيار “صرف مستحقات التعطل عن العمل” للدخول على الصفحة الخاصة بالخدمة. تظهر خطوات التقديم على البرنامج والشروط المطلوبة للتسجيل، انقر على كلمة “ابدأ الخدمة” للذهاب إلى استمارة التسجيل. في الصفحة التالية، تظهر حالة الأهلية للحصول على الدعم ، وفي حالة أهلية مقدم الطلب للحصول على الدعم، يتم كتابة رقم الحساب المصرفي للمستفيد. من خلال استكمال الخطوات المطلوبة للتطبيق وكتابة جميع البيانات المطلوبة للتقديم. التأكد من أن جميع المعلومات والوثائق صحيحة.

ماهي شروط دعم ساند 1444

هناك بعض الشروط الهامة التي يجب وأن تنطبق على كافة المتقدمين من أجل الحصول على دعم ساند للعاطلين عن العمل وهي تتمثل في الاتي:-