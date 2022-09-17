عروض اليوم الوطني 92 فنادق احجز بأقل الأسعار مع خصومات هائلة لأشهر فنادق بالسعودية

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عمر شويل - جدة ينتظر شعب المملكة العربية السعودية خلال أيام قليلة الاحتفال باليوم الوطني الثاني والتسعين حيث رفعت المملكة شعار “هي لنا دار” احتفالا باليوم الوطني لعام 2022، ويذكر أن المملكة العربية السعودية تحتفل بعيدها الوطني يوم 23 من سبتمبر من كل عام، اليوم الوطني للمملكة ذلك الذي يوثق ذكرى توحيدها على يد الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله عام 1932 ميلادية، الذي وافق شهر جمادى الأول لعام 1351 ليتغير اسمها إلى المملكة العربية السعودية بعد أن عرفت فيما سبق باسم مملكة الحجاز، ومن هنا نتناول سويا عروض اليوم الوطني 92 فنادق واقوي الخصومات المتاحة من قبل كبار الفناظق بالمملكة السعودية وموعد اليوم الوطني.

عروض اليوم الوطني 92 فنادق

فيما أعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية عن مواعيد إجازة اليوم الوطني الثاني والتسعين والذي يوافق هذا العام يوم الجمعة الموافق الثالث والعشرين من سبتمبر 2022 ،السابع والعشرين من صفر 1444.

وقد تقرر أن تكون الإجازة الرسمية احتفالا باليوم الوطني لطلاب المدارس والجامعات ابتداء من يوم الأربعاء ولمدة يومين هما الحادي والعشرون والثاني والعشرون من سبتمبر العام الجاري، وذلك على اعتبار أن يوم الجمعة هو بالأساس عطلة رسمية في المملكة.

هذا وقد تساءل العاملون في القطاع الخاص والغير ربحي عن موعد الإجازة التي ظهر أنها توافق يوم الجمعة الموافق 27 من صفر للعام الجاري، الـ23 من سبتمبر، وذلك حسب ما أعلن عنه المتحدث باسم وزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية.

عروض الفنادق لليوم الوطني 92

كما أوضح المتحدث باسم الوزارة إنه عملا بالمادة الرابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام العمل بالمملكة فإن كل صاحب عمل عليه الانقياد لما جاء في الفقرة الثانية من المادة المذكورة ،والتي تنص على أنه في بعض الحالات يتم تعويض العاملين عن الإجازة بما يعادلها إذا تداخلت مع الراحة الأسبوعية.

وفي إطار احتفالات اليوم الوطني 92 يتاح الكثير من الخصومات على جميع المنتجات لمختلف الشركات ومن بينها عروض اليوم الوطني 92 تأمين السيارات بالإضافة إلى عروض اليوم الوطني كفرات السيارات، وفي ظل ذلك نتعرف على عروض اليوم الوطني 92 فنادق بخصومات وتخفيضات عديدة بمناسبة هذا اليوم والوطني يعد بمثابة العيد في المملكة السعودية واليكم أبرز عروض الفنادق لليوم الوطني 92 والتي تضمنت النحو التالي.