هل يحق للعاطل التسجيل في الضمان المطور؟ وزارة الموارد توضح شروط الضمان الاجتماعي للعاطلين

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عمر شويل - جدة وضحت وزارة الموارد البشرية شروط الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل. وذلك بعد تقدم احد التابعين للصفحة الشخصية بموقع التدوين العالمي تويتر بالسؤال هل يحق للعاطل التسجيل في الضمان المطور؟ حيث نوضح الإجابة على ذلك السؤال من خلال موقع ثقفني فتابعونا عبر السطور التالية. وفي سياق الموضوع وضحنا كيف أعرف أني مؤهل في الضمان الاجتماعي.

هل يحق للعاطل التسجيل في الضمان المطور؟

ذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انه يحق التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين عن العمل، ولكن تحت الالتزام بشروط وضوابط معينة ويتم ذلك من خلال الحالة المادية للعاطل، حيث يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام حتي يتم صرف له الراتب الشهري. علاوة على ذلك يمكنك التعرف على كم راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444.

كم ينزل الضمان للعاطل؟

وضحت الجهات المختصة بالعمل في وزارة المواد البشرية جدول رواتب الضمان للعاطلين، كما أجابت عبر الجدول التالي السؤال عن كم كم استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد بعد التعديلات. كذلك يهمك التعرف على استعلام هل أنت مؤهل في الضمان الاجتماعي المطور أم لا 1444.

عدد الأفراد الحد المانع للضمان 4 2750 والحد الأعلى يجب أن يكون 2750 5 3300 كذلك الحد الأعلى للمعاش الشهري 3300 6 3850 ويكون الحد الأعلى للمعاش 3850 7 4400 إما عن الحد الأعلى 4400

كيف اسجل في الضمان الاجتماعي للعاطلين؟

إذا كنت من الأفراد العاطلين في المملكة العربية السعودية يمكنك التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين، وذلك بعد التعديلات الجديدة التي وضحتها الوزارة، ويتثنى لك التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب تسجيل الدخول إلى رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

بعد دخول الصفحة الرئيسية ، يختار المستخدم قائمة الخدمات الإلكترونية.

يقوم بالضغط على “مستخدم جديد” ثم يقوم بإدخال كافة بياناته ومعلوماته في النوافذ المتوفرة لهذا الغرض.

ثم يضغط على تبويب التالي.

يقوم بتدوين رقم هاتفه وبريده الإلكتروني بالإضافة إلى باقي البيانات المطلوبة من الموقع.

في النهاية يضغط على زر التسجيل وبذلك يكون قد أكمل عملية التقديم.

ومن خلال موقع ثقفني وضحنا نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444.

شروط الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل

وضعت وزارة الموارد البشرية بالتنسيق مع حكومة المملكة العربية السعودية شروط مخصصة للعاطلين حتي يتم الالتزام بها لضمان وصول المساعدات المالية لهم بشكل مستدام. ومن هذه الشروط ما يلي:

من الشروط الضرورية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية بشكل دائم. احترام معايير وزارة الصحة. يجب ألا يتجاوز دخل الفرد الحد الأدنى للدخل. يجب أن يكون المتقدم أيضًا مشاركًا في أحد البرامج التي تقدم الدعم. كما يجب تقديم جميع الأدلة والمستندات المطلوبة من قبل النظام.

وفي نهاية المقال ذكرت وزارة الموارد البشرية انه يتم دراسة حالة المتقدمين وفى حالة قبول طلب التسجيل يتم تأهيل المسجل للدفعة القادمة. وبعد ذلك يتم انتظار صرف الدعم الشهري للمتقدمين. وبذلك وضحنا تفاصيل شروط الضمان الاجتماعي للعاطلين 1444.