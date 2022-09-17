نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض سيارات اليوم الوطني 1444 وأبرز عروض تأمين السيارات 2022 السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض سيارات اليوم الوطني 1444، لا زال البحث مستمرا من طرف السعوديين أو المقيمين بها عن اليوم الوطني 92 عروض السيارات. والعديد من الشركات أعلنت عن تخفيضاتها الخاصة بهذا اليوم، ويريد الجميع اغتنام هذه الفرصة الذهبية التي تكون مرة في السنة، في تاريخ 23 من سبتمبر، من بينها عروض سيارات تويوتا، التي تقدم أفخم السيارات الحديثة وتعرضها بأسعار مناسبة ليتمكن الناس من شرائها في فترة التخفيض بأسعار معقولة تناسب ميزانياتهم، وعروض اليوم الوطني السيارات 1444 متنوعة، منها عروض شركة هوندا وعبد اللطيف جميل وعبد الله القرشي وغيرها، وفي هذا المقال سنحاول أن نلخص لكم جميع التفاصيل التي تبحثون عنها بخصوص عروض تامين سيارات اليوم الوطني مع عروض تخفيضات من أجل التي وضعت للبيع أيضا.

عروض سيارات اليوم الوطني 1444

إن سكان السعودية يبحثون عن عروض سيارات اليوم الوطني 1444 في الأيام الأخيرة من أجل اقتناء سيارات جديدة بهذه المناسبة الوطنية السعيدة، واليوم الوطني 92 عروض السيارات متنوعة والأسعار مختلفة حسب الشركة التي تعلن عنها، من أبرز الشركات شركة محمد يوسف ناغي للسيارات التي تقدم تخفيضات، وتقدم عروض تامين سيارات اليوم الوطني من نوع خاص وهي كما يلي:

تعقيم داخلي للسيارة، مع فحص أربعة وأربعون نقطة سلامة، وخصم نسبة ثلاثون بالمئة على كل القطع ومختلف أجور الصيانة. كل هذا بمقابل 149 ريال سعودي فقط، شركة شيفروليه أيضا تقدم عروض السيارات 2022. ويتمثل في دعم إضافي لكل من الطلاب والموظفين الجدد بقيمة 1200 ريال سعودي. ويوجد أيضا عرض GT موديل 2022 يدفع 888 ريال تقسيط شهري دون دفعة أولى ولا رسوم إدارية.

عروض تأمين سيارات اليوم الوطني

من أبرز عروض تامين سيارات 2022، عرض شركة ملاذ للتامين، بحيث وضعت خصم بنسبة 15 بالمئة ضد الغير. وهناك خصم بقيمة خمسة وعشرون بالمئة لتأمين شامل، وفي حال شراء أحدهم باقة من باقات التلميع. إما نانو سيراميك أو العناية الذهبية أو العناية الماسية سيحصل على تظليل النوافذ بقيمة اثنان وتسعون ريال فقط. وهذا العرض متاح بداية من تاريخ الثاني عشر حتى آخر يوم من شهر سبتمبر.

عروض السيارات في اليوم الوطني 92

بالإضافة إلى ما سبق من عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش 2022 نذكر لكم العرض الذي قدمته شركة عبد اللطيف جميل. دون دفعات أولى ولا يتطلب أي مصاريف إدارية، وتتولى الشركة بنفسها دفع القسط الأول من المبلغ المطلوب. وبعد ذلك يقوم الزبون بدفع قيمة 1.643 ريال في كل شهر. كما وضعت الشركة ضمن عروض السيارات 2022 سيارة كيا سيلتوس. بقيمة 1643 ريال فقط كل شهر، والعرض ساري لنهاية الشهر.

عروض هيونداي سيارات

تم وضع عروض هيونداي اليوم الوطني، أولها سيارة سوناتا وهذا بقسط 1810 ريال، وفترة السداد تدوم حتى خمسة سنوات. وكدلك وضعت عرض على النترا هيونداي بقسط شهري يبدأ من 1295 ريال فترة السداد هي خمس سنوات أيضا. أما سيارة كورولا 2022 تم وضعها أيضا للدفع بالتقسيط ستون شهر بمبلغ 1.339، وإنوفا 2022 وضع السيارة بقسط شهري 1.774 ريال سعودي فقط.

بهذا نصل معكم إلى نهاية مقال قدمنا لكم فيه حيثيات موضوع عروض سيارات اليوم الوطني 1444. وذكرنا لكم أبرز الماركات الشهيرة التي عرضت تخفيضات بهذه المناسبة، كما تحدثنا أيضا عن عروض تأمين سيارات اليوم الوطني 2022 في السعودية.