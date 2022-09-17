كيف اخذ قرض من الضمان الاجتماعي بدون كفيل والشروط المطلوبة

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عمر شويل - جدة كيف اخذ قرض من الضمان الاجتماعي بدون وجود كفيل؟، وهو أحد الأسئلة المتكررة من قبل المستفيدين من الضمان الاجتماعي، والذين يحتاج معظمهم إلى قرض لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية، في هذا الصدد تقدم وزارة الموارد البشرية بالاشتراك مع مجموعة من البنوك بتقديم تمويل شخصي بدون كفيل لمستحقي دعم الضمان، ولعل من أبرزها بنك التنمية الاجتماعية، وبنك الراجحي.

كيف اخذ قرض من الضمان الاجتماعي

ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على استفسار أحد المتابعين حول هل يحق لمستفيد الضمان الحصول على تمويل، مشيرةً إلى أن المستفيدين من الضمان الاجتماعي يحق لهم بالطبع الحصول على قرض بدون كفيل ، ولكن فقط في حالة استيفاء الشروط الآتية:

يجب أن يكون المتقدمون للحصول على قرض شخصي بدون كفيل مواطنين سعوديين مقيمين بشكل دائم في السعودية.

يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 25 عامًا.

يجب أن يكون المتقدمون أقل من 60 عامًا.

يجب أن يكون المستفيد من المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

يرجى ملاحظة أن أقساط التمويل بدون كفيل لا تتجاوز 1.333 ريال.

لا تتجاوز 1.333 ريال. الحد الأقصى لمبلغ التمويل يصل إلى 80 ألف ريال.

مدة التقسيط خمس سنوات.

القرض الشخصي من بنك الراجحي

تمويل مصرف الراجحي ، أحد أبرز البنوك في المملكة العربية السعودية ، ويعمل بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية على تقديم العديد من القروض الميسرة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، بحيث يمكن للمستفيدين التسجيل للحصول على قرض شخصي من خلال موقع البنك الراجحي أو الانتقال إلى أحد فروعه المنتشرة في المملكة العربية السعودية، وطلب التمويل.

كيفية التسجيل في تمويل مستفيدي الضمان الاجتماعي