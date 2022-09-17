نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل اختبار القدرة المعرفية الورقي 1444 قياس رسوم اختبار القدرات المعرفية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد وطريقة اختبار القدرة المعرفية للجامعيين 1444/2022 اختبارات القدرات المعرفية للجامعيين 1444 في المملكة العربية السعودية حيث تعد من أهم العمليات البحث على جوجل والمواقع الأخرى، بعد ان تم الإعلان بشكل رسمي عن فتح باب التسجيل حيث أن أهمية هذا الاختبار ترجع إلى أنه من أحد الوسائل المثالية التي يمكن من خلالها التعرف على الإمكانيات والقدرات العقلية والمهارية التي يمتلكها الأفراد الذين يرغبون في التعيين بالجهات الحكومية في السعودية، لذلك فإن وزارة الخدمه المدنيه تعتبرها من ضمن الإجراءات التي تعتمد عليها في اختبار الموظفين وسوف نقدم لكم التفاصيل من خلال موقع ثقفني.

اختبار القدرة المعرفية

يعد اختبار القدرات من أهم الاختبارات المقدمة من مركز القياس الوطني في السعودية التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب لخريجي الجامعات والحاصلين على الماجستير والدكتوراه الذين يرغبون في تقديم الوظائف في الجهات الحكومية المختلفة، لذلك فإن مواعيد اختبار القدرات المعرفية التي تساهم في رفع الكفاءة الخاصة بالخريجين وتحسين مستواهم، ويمكن التسجيل في اختبار القدرة المعرفية طوال أيام العام من خلال الموقع الرسمي لقياس تم اختيار الاختبار الذي ترغب في التقديم له وتقوم بتسديد الرسوم الخاصة به وتنفيذ جميع التعليمات المطلوبة، حيث انه يهدف الى استنتاج القدرات والاستدلالات العقلية لخريجي الجامعات

التسجيل اختبار القدرة المعرفية الورقي 1444

يستطيع جميع الجامعيين الخضوع إلى اختبار القدرات العامة للجامعيين الحجز من خلال الموقع الالكتروني الخاص بمركز القياس من خلال اتباع الخطوات التالية:

الضغط على الرابط الرسمي لموقع قياس

الضغط على تسجيل الدخول.

اختيار الاختبارات

ثم التسجيل في اختبار القدرات العامة للجامعيين.

الاطلاع على التعليمات

ثم الضغط على متابعة.

بعد ذلك قراءة الإقرار والضغط على التالي

كتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة والضغط على استمرار المتابعة.

تسديد الرسوم المطلوبة والانتهاء من عملية التسجيل.

رسوم اختبار القدرات المعرفية

تبلغ الرسوم اختبار القدرات المعرفية للجامعيين في المملكه العربيه السعوديه 200 ريال سعودي يدفعها المتقدم إلكترونيا باستخدام بطاقات مدى او استخدام خدمة سداد أو من خلال اجهزة الصراف الالي بشكل إلكتروني، وذلك بعد تسديد الرسوم بطريقة المناسبة للشخص يتم إصدار فاتورة بذلك.