نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء صرف المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر 1444 حقيقة أم شائعة !! في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد برنامج المساعدة المقطوعة وهو أحد برامج المساعدة المقدمة لشرائح محددة من المجتمع السعودي، والغرض منه كباقي الدعم خلق مشاريع منتجة للمستفيدين من دعم الضمان، حيث أن برنامج المساعدة بمبلغ مقطوع هو أحد البرامج التي تقدم المساعدة والدعم للأسر السعودية ذات الدخل المحدود، وتوفير الضروريات الأساسية والدخل اللائق دون طلب المساعدة من المتقاعدين، هذا وأن المملكة العربية السعودية قد أطلقت مؤخرًا عدة برامج خيرية تساهم بشكل كبير في سد احتياجات المواطنين والفئات الاكثر احتياجًا في المملكة العربية السعودية، بما يساهم في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية التي عزمت المملكة على تنفيذها بحلول 2030.

استعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1444

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خدمة تتيح تأكيدًا إلكترونيًا لموعد التخفيض وفقًا للإجراء التالي:-

اذهب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

انتقل إلى الخدمات الإلكترونية.

انقر على خدمة “Help me cut”.

أدخل رقم التعريف الوطني الخاص بك في الحقل المقدم.

اكتب رمز التحقق المرئي.

كتابة كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيد.

إرفاق كافة الوثائق والمستندات المنوط بها للقبول في البرنامج.

التأكد من أن جميع المعلومات والمستندات صحيحة.

انقر فوق أيقونة العرض.

يتم عرض معلومات المسار مع رقم الطلب.

شروط طلب المساعدة المقطوعة

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من الشروط والفحوصات التي يجب على أصحاب الدخل المحدود الذين يرغبون في التسجيل في الموقع استيفائها، وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدمون سعوديين.

يجب على المتقدمين الإقامة في المملكة العربية السعودية.

أن يكون عمر المتقدمين 35 عامًا أو أكبر.

يجب ألا يعمل المتقدمون في القطاع التجاري والاستثماري في المملكة العربية السعودية.

ألا يستخدم المتقدمون أي برامج مساعدة أخرى مقيدة الدخل تقدمها وزارة الموارد البشرية.

أن يكون المبلغ المقطوع المحصل متناسبًا مع إجمالي دخل الأسرة المتقدمة للحصول على مبلغ مقطوع.

ألا يزيد الدخل الشهري لرب الأسرة عن 8650 ريالاً سعودياً.

بالنسبة للشباب غير المتزوجين، يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري 3000 ريال سعودي.

يجب ألا يكون لدى مقدم الطلب سجل تجاري باسمه لدى وزارة العمل.

المستندات المطلوبة لصرف المساعدة المقطوعة 1444

بعد الموافقة على الحصول على مزايا مخفضة، يجب على المستلم إكمال طلب القبول عن طريق إحضار مجموعة المستندات التالية:

جنسية المتقدم.

نسخة من مكتب التسجيل.

ملف عائلة مقدم الطلب.

المستندات التي تثبت مكان إقامته.

ورقة توضح القيمة الإجمالية لدخل الأسرة أو الدخل الشخصي.

رقم IBAN لمقدم الطلب.

الفئات المستحقة لصرف المساعدة المقطوعة

أعلنت السلطة المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن الفئات المؤهلة للحصول على الدعم عند تلقي المساعدة المقطوعة وهم كالاتي:-

كبار السن فوق 60 سنة.

النساء الأرامل والمطلقات أو المهجورات اللواتي يعيل أطفالهن.

المرأة المتزوجة من مدمن مخدرات وغير قادرة على الطلاق وليس لها أسرة.

أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب غير متعاونين.

سعودية مسجون زوجها ولديها طفل.

أصحاب الحزم بعد إثبات الإعاقة.

صرف مقطوعة الضمان

هذا وأن المساعدة المقطوعة يتم صرفها لمجموعة محدودة من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية، من اجل تخفيف العبء المادي عليهم وفي ظل الازمة الاقتصادية الكبرى التي يمر بها العالم في هذه الايام، إضافة إلى أن هذا الدعم يتم صرفه من وقت إلى أخر وفقًا لما يتم تحديده من قبل الجهات المختصة.