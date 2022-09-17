نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على دعم سكني للارامل والمطلقات ١٤٤٤ والإعلان عن اهداف البرنامج الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد برنامج الدعم السكني من أهم البرامج في المملكة العربية السعودية التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين المستحقين من أجل الحصول على السكن المناسب للأرامل والمطلقات الحق في الحصول على مبلغ الدعم السكني في حال عدم قدرتهن على الحصول على المسكن المناسب وعدم وجود دخل شهري يمكّنهن من الحصول عليه،سوف نخبركم بالتفاصيل اللازمه حول ذلك الموضوع فى السطور التاليه.

شروط دعم السكن للمطلقات

يشترط في المرأة التي تتقدم بطلب دعم السكن أن تكون سعودية الجنسية. يجب أن تكون إقامة المرأة المتقدمة للحصول على النفقة داخل المملكة العربية السعودية. يشترط ألا يكون للمطلقة أي أرض أو عقارات عالية القيمة مسجلة باسمها. كما يجب ألا يكون المستفيد قد تلقى دعمًا سكنيًا قبل ذلك.

شروط الدعم السكني للأرامل

أما بالنسبة للأرامل، فيحق لهن أيضًا الحصول على دعم الإسكان إذا تم استيفاء الشروط الخاصة بذلك. نبلغكم بأبرز هذه الشروط في النقاط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يجب أن يتم إنشاؤه بشكل دائم داخل أراضي المملكة. ألا يكون لمقدم الطلب دخل شهري ثابت. كما يجب ألا يكون لها أي عقارات أو أصول مسجلة باسمها.

كيفية الحصول على دعم السكنى

تتيح إدارة برنامج دعم الإسكان والجهات المختصة مثل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية إمكانية التسجيل في برنامج الدعم السكني إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للبرنامج، يمكن لجميع المواطنين التسجيل في حال التقوا شروط التقديم والتي تم توضيحها في الفقرات السابقة.

ماهي أهداف الدعم السكني

يوجد الكثير من الأهداف التي يعمل برنامج الدعم السكني في المملكة العربية السعودية على تحقيقها، تتلخص هذه الأهداف لك في النقاط التالية: