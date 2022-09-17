نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة للسعوديين.. تطبيق قانون العمل السعودي وزيادة في الاجازات للموظفين الجدد في المقال التالي

عمر شويل - جدة للعاملين في المملكة العربية السعودية عدة حقوق بموجب قانون العمل السعودي، منها الحق في الإجازة السنوية، لما لهم من أهمية في استئناف أنشطة العمال لاستعادة قدراتهم البدنية والعقلية، وهذا ما يؤكده قانون العمل، حيث نصت المادة (109) على حق العمال في أخذ إجازة بالإضافة إلى الإجازة السنوية التي يستحقونها، وبالتالي شروط الإجازة السنوية بموجب قانون العمل السعودي وفي هذه الحالة أحتاج إلى معرفة ما إذا كان بإمكان العمال أخذ إجازة.

شروط منح إجازة الموظف الجديد

هناك بعض الشروط الهامة التي تحددها الجهة المختصة من أجل القيام بالحصول على إجازة للموظف الجديد والتي تتمثل في الاتي:-

إذا مرت 3 أشهر على الفترة التجريبية.

يحق للموظفين الجدد الحصول على إجازة مرضية فقط، ويحق لأصحاب العمل طلب شهادة صحية.

مدة الإجازة المرضية الأولى مدفوعة الأجر 15 يومًا، أما الإجازة المرضية الثانية مدفوعة الأجر فهي 20 يومًا وتُدفع بنصف السعر.

مدة الإجازة المرضية الثالثة 20 يوماً وغير مدفوعة الأجر.

بعد عام واحد، يحق للموظف الجديد إجازة مرضية جديدة.

شروط الإجازة السنوية في نظام العمل السعودي لجميع القطاعات الحكومية والخاصة

بموجب المادة 109 من قانون العمل السعودي، يحق للموظفين الحصول على إجازة سنوية وفقًا للشروط التالية:

يمنح صاحب العمل إجازة للموظف، ويحدد صاحب العمل مدتها حسب تقدم العمل.

يجب ألا تقل الإجازة عن 21 كحد أدنى.

الموظفون الذين عملوا لدى نفس صاحب العمل لمدة 5 سنوات يحصلون عليها.

يمكن أن تستغرق الإجازة السنوية مدفوعة الأجر حتى 30 يومًا.

أرباب العمل ملزمون بدفع أجر الإجازة إذا لم يستلمها الموظف أو كان في إجازة لأي سبب من الأسباب.

السداد الكامل للإجازة السنوية مدفوعة الأجر.

إذا لم يستخدم الموظف إجازته السنوية، فيمكن ترحيلها إلى العام التالي وفقًا للمادة 109 من قانون العمل السعودي.

يحق لأصحاب العمل تأجيل الإجازة السنوية لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، والتي يجب بعدها الحصول على موافقة خطية من الموظف.

إذا كان الموظف لا يرغب في أخذ إجازة سنوية، فيجب تعويض الموظف.

يفرض القانون الجديد على جميع القطاعات الحكومية إعطاء تعويضات مستمرة لجميع الموظفين الراغبين في العمل دون الحصول على إجازات أو غير ذلك.

الإجازات المتاحة للعاملين في نظام العمل السعودي للموظفين 1444

توجد بعض الضوابط الهامة التي يجب وأن تتمثل في الموظفين الراغبين بالحصول على الاجازات داخل القطاع الحكومي ومنها الاتي:-