تمويل فوري وسريع لجميع المواطنين في السعودية بدون كفيل أو تحويل راتب

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عمر شويل - جدة يعتبر بنك التنمية الاجتماعية من أبرز البنوك في المملكة العربية السعودية منذ تأسيس البنك في عام 1971 برأس مال قدره 5 ملايين ريال سعودي وكان يسمى “بنك الائتمان”، بعد اعتماد برنامج إقراض متخصص من 1983 إلى 1993، زاد رأس مال البنك إلى مليار ريال سعودي، وبلغت رسملة البنك 6 مليارات ريال سعودي في عام 2006 م، وتوسعت المهمة الموكلة إليه لتشمل إقراض الشركات الصغيرة والمتنامية، ودعم تشجيع الادخار والادخار، وأصبح منسقًا لاستكمال رعاية الأعمال الصغيرة في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن أن بنك التنمية الاجتماعية يعد من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية نظرًا لكم القروض الذي يقوم بتقديمها إلى العديد من الاشخاص الراغبين في الحصول على هذا الدعم، كما أن مثل تلك القروض يساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد السعودي وتزامنًا مع رؤية المملكة الاستراتيجية لعام 2030.

شروط الحصول على قرض الاسرة من بنك التنمية لعام 1444

أعلن بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن عدة شروط يجب على المقترضين استيفاؤها للحصول على قرض الاسرة وهي تتمثل في الاتي:-

يجب سداد القسط الأول من القرض بعد 30 يومًا من استلام القرض.

تسمح البنوك للمرأة بالحصول على قروض عائلية في حالة الطلاق أو فقدان طفل.

يجب ألا يستفيد المقترض مالياً من قرض آخر من بنك آخر وقت تقديم الطلب.

الحد الأقصى لسن المقترض هو 70.

تقديم جميع الضمانات اللازمة على النحو الذي يحدده بنك التنمية الاجتماعية.

تقديم دليل على قرض رهن عقاري لا يقل عن نفس مبلغ القرض المقدم.

ألا يزيد الراتب الشهري للمقترض عن 10،000 ريال ولا يزيد الدخل السنوي عن 120،000 ريال.

يعتبر الأبناء الذين تقل أعمارهم عن 24 عامًا جزءًا من الأسرة ولا يمكن توظيفهم أو زواجهم.

إرسال جميع المستندات المطلوبة.

كيفية حجز موعد بنك التنمية الاجتماعية 1444

أطلق بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خدمة تحديد موعد الطبيب نيابة عن البنك لضمان وصول المستفيدين إلى الخدمات المصرفية الضرورية، وتوفير الوقت والجهد للحد من انتشار وباء فيروس كورونا الجديد لحماية صحة وسلامة المواطنين، سيتم حجز مواعيد الزيارة وفقًا للإجراءات التالية:

اذهب إلى موقع البنك السعودي للتنمية الاجتماعية واختر احجز.

سيُطلب منك تسجيل الدخول إلى الموقع لإكمال عملية الحجز عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بالعميل.

انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

اختيار الموعد المناسب للعميل من قائمة المواعيد المتاحة بالموقع.

الرجاء تحديد أقرب فرع لك.

اكتب جميع المعلومات التي تحتاجها لتحديد موعد لزيارتك.

انقر فوق أمر الحجز لتأكيد الحجز الخاص بك.

دعم بنك التنمية الاجتماعية في السعودية لعام 1444

هذا وأن بنك التنمية الاجتماعية له دور كبير في دعم المشاريع الكبير والمتوسطة التي تدعم قطاع الاقتصاد في المملكة العربية السعودية بشكل كبير، كما أنه يعمل على تسهيل كافة الاجراءات الذي يرغب المواطنين في إنهاءها، وذلك في ظل التطورات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة تزامنًا مع اقتراب الرؤية الاستراتيجية لعام 2030، هذا وأن البنك يسهل كافة الاجراءات اللازمة التي يبحث عنها جميع المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم من بنك التنمية نظرًا للفوائد المخفضة التي يتم إطلاقها من قبل البنك حتى يتمكن المواطن أو الراغب في الحصول على قرض من الاطمئنان التام بالحصول على مثل هذه القروض.