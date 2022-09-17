نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني 92 للمطاعم تخفيضات وتنزيلات هائلة على أسعار المأكولات والحلويات من أشهر المطاعم في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما زلت مستمرة المنافسة بين أشهر المحلات التجارية والمطاعم لتقديم أقوى التخفيضات بمناسبة اقتراب اليوم الوطني 92 على جميع الأكلات والحلويات من أكبر المطاعم في المملكة العربية السعودية بمناسبة احتفالات بفعاليات العيد الوطني الذي يوافق بالتاريخ الميلادي من كل عام 23 سبتمبر، وتعتبر عبارة عروض اليوم الوطني 92 للمطاعم من أكثر الكلمات البحثية للاستفادة من خصومات المأكولات التي قد تصل لنصف الثمن، ومن هذا المنطلق نتناول سويا عروض المطاعم لليوم الوطني 92. عروض اليوم الوطني 92 للمطاعم من المتاجر الشهيرة التي أطلقت عروض اليوم الوطني متجر حلويات الموسى التي تعد أشهى حلويات في المملكة العربية السعودية وشملت العروض والتخفيض النحو التالي: شملت العروض على واحد كيكو احتفالية بمناسبة اليوم الوطني تأتي بسعر 92 ريالاً فقط.

شملت العروض على عدد 2 كيكة صغيرة الحجم فقط بسعر 92 ريالاً سعوديا.

شملت العروض على طبق بقلاوة مع صندوق موالح فقط بسعر 92 ريالا سعوديا.

شملت العروض على طبق بيتيفور مع صندوق موالح فقط بسعر 92 ريالا سعودي. عروض مطعم هارفي لليوم الوطني 92 وفر مطعم هارفي الشهير بالسعودية عروض وخصومات لليوم الوطني والتي جاءت كما يلي: عرض بداية من يوم 11 سبتمبر ولفترة محدودة فقط على أربع ساندوتشات برجر بالإضافة إلي ثلاث مع بطاطس وواحدة بيبسي بسعر 20 ريالاً سعودي. عروض مطعم رمسيس لليوم الوطني 92 يتيح مطعم رمسيس عروض وتخفيضات بمناسبة اليوم الوطني على أشهى الموكلات والأطباق فقط بسعر 92 ريالاً. عرض تخفيض على 2 كيلو مشاوي.

عرض تخفيض على 2 طبق أرز بالشعرية.

عرض تخفيض على طبق ملوخية عادي.

عرض تخفيض على طاجن مسقفة صغير.

عرض تخفيض على طبق مقبلات باردة. عروض مطعم هيلثي بوتيك لليوم الوطني 92 خصومات على أربع وجبات مختلفة حسب اختيار الزبائن فقط بسعر بسعر 92 ريال سعودي.

خصومات على أربع وجبات برجر فقط بسعر 92 ريال سعودي.

وإلي هنا نكون قد قدمنا لكل زوارنا الكرام بعض عروض اليوم الوطني 92 للمطاعم وتستمر التخفيضات في تزايد مع اقتراب موعد الاحتفال باليوم الوطني وللاستفادة بالعروض قم بزيارة صفحات المطاعم والاطلاع على العروض المتاحة لليوم الوطني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض اليوم الوطني 92 للمطاعم تخفيضات وتنزيلات هائلة على أسعار المأكولات والحلويات من أشهر المطاعم في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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