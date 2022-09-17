نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط حصول مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور على أخذ قروض بدون كفيل وبدون تحويل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرحت وزارة الموارد البشرية للملكة أحد أهم برامجها للدعم، هذا البرنامج هو برنامج الضمان الاجتماعي الذي يتم تقديمه شهريًا للمستفيد منه المستوف للشروط، بالإضافة إلى هذا الدعم، تقدم الوزارة برنامجًا للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لتمكينهم من الحصول على قرض دون وجود كفيل، 80 ألف ريال لتصل قيمة السداد إلى حوالي 5 سنوات،سنوفيكم بكافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع فى السطور التاليه.

هل يحصل المستفيد علي ضمان وشروط الحصول علي القرض

يسمح لك البرنامج إمكانية الحصول على تمويل بدون ضامن، لا تتجاوز تكلفة التقسيط لكل شهر 1333 ريال سعودي، لتتمكن من الحصول على هذا القرض الرائع المقدم من وزارة الموارد البشرية، الضمان الاجتماعي هو أحد المساعدات التي تقدمها الحكومة السعودية لمواطنيها،هو وسيلة مساعدة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد سواء كانت إصلاحات اقتصادية أو غيرها، لكن هناك من يسأل عما إذا كان بإمكان المستفيدين من الضمان الاجتماعي الحصول عليها.

ماهى شروط التقديم على الدعم المالي 1444

يجب أن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عامًا للحصول على القرض. يجب أن يكون عمر المتقدم وقت تقديم الطلب أقل من 60 عامًا. أن يكون المتقدم مستفيدًا من الضمان الاجتماعي. يجب أن يكون المستفيد قادرًا على قيادة السيارة. يجب عليه التقيد بجميع الأوراق والمستندات التي تطلبها الوزارة للتقدم والحصول على القرض.

ماهي المستندات المطلوبة للقرض

لقد قدمنا ​​جميع شروط القبول في قرض الضمان الاجتماعي بدون ضامن وفي ثنايا هذا الموضوع سنقدم لك مجموعة من الأوراق التي يجب عليك إحضارها للقبول في الضمان والحصول على المال، هذه الأوراق هي كما يلي:

أحضر بطاقتك الوطنية السعودية. إحضار صورة من البطاقة العائلية. أحضر نسخة من مؤهلك الأكاديمي. إحضار شهادة بقيمة الراتب الشهري. أحضر دليلاً على أنك تعرف كيفية القيادة.

فى الختام قد قدمنا لكم فى هذا المقال كافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع، من هل يحصل المستفيد علي ضمان وشروط الحصول علي القرض والاوراق المطلوبه للقرض.