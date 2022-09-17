كيف اطلع صندوق البريد وكيف اعرف رقم الصندوق من الرقم الوطني عبر موقع splonline.com.sa

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عمر شويل - جدة كيف اطلع صندوق البريد، هو السؤال الذي تم تداوله خلال الفترات الأخيرة عبر جوجل؛ حيث أن صندوق البريد يعد من الأشياء الهامة في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل تلقي الرسائل والطرود بشكل رسمي سواء من داخل أو خارج السعودية؛ لذا نعرض لكم من خلال السطور القادمة الإجابة على هذا السؤال، وكيفية التعرف على رقم صندوق البريد السعودي.

كيف اطلع صندوق البريد

إن كنت لا تمتلك حتى الآن رقم صندوق بريد خاص بك يمكنك الآن التواصل عبر شبكة الإنترنت، وطلب صندوق بريد، وذلك من خلال بعض الخطوات التي نقدمها لك فيما يلي:

عليك أولا بالدخول على الموقع الرسمي للبريد السعودي سبل.

بعد ذلك اضغط على تسجيل دخول واكتب رقمك، وكلمة سر خاصة بك.

ثم اضغط على اسم المدينة التي تقطن بها.

بعد ذلك اختار من بين الأفرع البريدية الفرع الذي سوف تسجل به.

ثم اكتب كافة البيانات الخاصة بك.

بعد ذلك قم بالدخول على ايقونة حفظ البيانات.

ثم اضغط على سداد الرسوم لتصلك كافة المعلومات الخاصة بصندوق البريد.

كيف اعرف رقم صندوق البريد من العنوان الوطني

من خلال العنوان الوطني السعودي الخاص بك تستطيع الوصول إلى رقم صندوق البريد الخاص بك وذلك كما يلي:

أولا نقوم بالدخول على موقع الرسمي للبريد السعودي سبل.

ثم نقوم بالدخول على قائمة العنوان الوطني.

بعد ذلك اختار ضبط عنوان قديم.

ثم اكتب الرقم الخاص بهويتك.

بعد ذلك ادخل رقم الهاتف الخاص بك.

ثم قم بتدوين رمز التحقق المرسل على هاتفك.

الآن أصبح أمامك كافة البيانات الخاصة بالعنوان الوطني الذي يتم أخذ الرمز البريدي منه.

بعد ذلك قم بإضافة الرقم الخاص بصندوق البريد لمنطقتك.

معرفة رقم البريد من رقم الاتصال الموحد

يمكن لكل مواطن داخل المملكة السعودية الاتصال بالرقم الموحد للتعرف على رقم صندوق البريد الخاص به والرقم هو920005700 ويكون ذلك من خلال التواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء الذي يطلب من المواطن الكثير من التفاصيل مثل رقم الهوية والعنوان الوطني.

في نهاية مقال كيف اطلع صندوق البريد فقد عرضنا بعض الخطوات التي عليك الالتزام بها للحصول على بريد جديد كما قدمنا لك طريقة التعرف على رقم البريد من خلال الرقم الوطني وقدمنا طريقة التعرف على رقم البريد من خلال الرقم الموحد.