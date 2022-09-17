نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وظائف وزارة الدفاع 1444 “الوظائف المُتاحة” خطوات التقديم عبر my.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف وزارة الدفاع 1444، اعلنت المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية عن وظائف وزارة الدفاع 1444، وهو ما أثار المواطنين للقيام بالبحث عن الوظائف المتاحة والتي بلغ عددها حوالي 269 وظيفة شاغرة كما أوضحت الوزارة، حيث تتنوع تلك الوظائف ما بين وظائف تعليمية، ووظائف تقنية وفنية، ووظائف إدارية، ويتاح التقديم لجميع المواطنين في المملكة ممن تتوافر فيخم الشروط المحددة من قبل الوزارة، وفي التقرير التالي نرصد لكم أهم التفاصيل.

وظائف وزارة الدفاع 1444

أوضحت الجهات المختصة في المملكة السعودية أن وظائف وزارة الدفاع 1444 سيتم تطبيقها بنظام التعاقد، وجاء ذلك في ضوء البرنامج الخاص بالمساندة الفنية، وسوف تتاح تلك الوظائف في عدد من المدن بالمملكة، وعلى رأسها مدينة الجبيل، و جدة، و جازان، و الرياض، و الدمام، مع الحرص على استيفاء كافة الشروط المطلوبة، في المتقدمين للوظائف، وفي سياق متصل أعلنت المملكة عن الوظائف المتاحة في وزارة الدفاع 1444 وكذلك التخصصات الوظيفية المطلوبة، والتي تتيح للأفراد المتخصصين الالتحاق بهذه الوظائف ، وجاءت هذه التخصصات على النحو التالي:

وظيفة أمين مكتبة فنية.

وظيفة أخصائي تخطيط وتنظيم إمداد وتموين.

وظيفة أخصائي عمل عقود.

وظيفة أخصائي إنتاج مرئي ومسموع.

وظيفة أخصائي ميزانية.

وظيفة فني قطع غيار.

وظيفية فني مطبعة.

وظيفة أخصائي تدريب موارد بشرية.

وظيفة فني تموين.

وظيفة محاسب.

وظيفة باحث موارد بشرية.

وظيفة مأمور مشتريات.

وظيفة فني مناولة مواد.

وظيفة أخصائي مونتاج .

وظيفة حلاق.

خطوات التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1444

تم تفعيل رابط خاص ليتمكن المواطنين من التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1444، ومعرفة الأماكن الشاغرة للتوظيف بالوزارة،، ويمكن التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية: