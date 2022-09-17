نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور كيفية تحويل العائل الي (الام/ الابن الاكبر) إذا كان الأب لاينفق علي اسرتة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور أصبح معاش شهري يعتمد علية الألف من الأسر في المملكة العربية السعودية، وقد، اصبح نظام الضمان أشمل وأوسع ويضم عدد كبير من الفئات وهي، الأسر المحتاجة والفقراء والمطلقات وكذلك الارامل والمتقاعدين عن العمل وأصحاب الهمم ولديهم إعاقة كذلك العاطلين عن العمل وتضم المتزوج والاعزب، كذلك الأرملة لمواطن سعودي ولديها أبناء من مواطن سعودي، وفي الوقت نفسه الأرملة غير السعودية وكان زوجها سعودي وتقيم في المملكة، ومن خلال تتبع تساؤلات العديد من مستفيدي الضمان، نجد السؤال الأبرز خلال الفترة الماضية عن كيفية تحويل العائل الي (الام/ الابن الاكبر) إذا كان الأب لاينفق علي اسرتة، ولذلك سوف نوضح لكم في التقرير الخطوات السليمة للقيام بذلك.

الضمان الاجتماعي المطور 1444

أن معاش الضمان هو برنامج تم وضعه بموجب التشريعات يحقق اهداف الحماية الاجتماعية بما فى ذلك الدعم النقدى والتأهيل والتدريب، كذلك يعمل علي تقديم فرص العمل المناسبة لدعم الفئات الاشد حاجة من الفقراء المستحقين للدعم لتحسين جوانبهم الاجتماعية والمادية والصحية، ومن ثم الرقي بتلك الأسر وتحقيق رؤية المملكة 2030 نحو حياة مستقرة ومستقبل افضل للمملكة وللمواطنين،

قيمة معاش الضمان الاجتماعي المطور شهريا

من المعروف أن معاش الضمان الاجتماعي يتم صرفة شهريا فور التأكد من أهلية المواطن، ويتم صرف نحو 1100 ريال للعائل الأساسي ونحو 550 ريال للتابعين، وذلك في حالة عدم وجود اي دخل من مصادر خارجية غير المعاش، إلا أن المواطن الذي يشغل وظيفة يتم احتساب قيمة المعاش وفقا لنسبة الدخل الشهري، لذلك يتوجب الإفصاح بكافة مصادر الدخل للأسر المتقدمة من أجل الحصول علي المعاش.

كيفية تحويل العائل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

هذا ويحاول بعض مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي المطور وبشكل أوضح الزوجات التعرف علي تلك الطريقة التي تمكنهم من نقل العائل، خاصة إذا كان الزوج لا ينفق علي الاولاد، وفي الوقت نفسه لا تريد الزوجة الابلاغ عنة، لذلك عليك تتبع تلك الطريقة لضمان نجاح عملية تحويل العائل

عليكي عزيزتي القيام بتسجيل رقم الهوية الوطنية والباسورد علي موقع الضمان الاجتماعي المطور.

سوف تحصلين علي كود قومي بزيارة رابط الضمان الاجتماعي المطور.

اختاري صفحة الملف الموحد.

سوف تجدين كلمة مذكرة في خانة علي اليمين باعلي الصفحة.

اختاري كلمة الاستفسارات، سوف تحصلين علي قائمة طويلة اختاري خانة التظلم وهي الخانة الرابعة من الاسفل.

في تلك الخانة، عليكي كتابة توضيح حول تخلي الزوج عن مصاريف الأسرة وان الزوجة ترقب في فصل معاش الضمان عن الزوج.

سوف يتوجة اليكم باحث من الضمان الاجتماعي، وسوف يجتمع مع الأسرة للتأكد من البلاغ، ومن ثم يمكنكم من اختيار عائل جديد لهم سواء الام أو الاخ، ومن ثم يتم التوقيع وينزل الدعم في تلك الحالة ينزل الدعم للزوجة والابناء دون الاب، حيث ينزل الدعم للاب علي حدي.

هذا ونشير إلي أن تلك الخطوات يتم اتباعها في حالة كان رب الأسرة لا ينفق علي اسرتة، وقد عرضنا لكم تلك الطريقة المتبعة لتحويل العائل الي الام أو الإبن بعد، وذلك بعد تكرار التساؤلات حول الطريقة السليمة لنقل العائل دون توقف صرف المعاش للاب، حيث أنكم بتتبع تلك الطريقة سوف تنقل العائل ولكن الاب سوف يستمر في تحصيل المعاش الشهري من الضمان الاجتماعي المطور.