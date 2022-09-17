نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فعاليات العيد الوطني السعودي 92 في المملكة السعودية بكافة مناطقها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتفل المملكة السعودية بعيدها الوطني الـ 92 يوم 21 سبتمبر/ أيلول من كل عام، والذي بدأ الاحتفال به في، عام 1932، عندما أعلن الملك عبد العزيز توحيده للمملكة، وقد قام الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عام 2005، بإعلان العيد الوطني رقم 72 للمملكة عطلة رسمية، حيث تُقام فيه مراسم احتفالية في كل مكان بالمملكة، وتقوم وزارة الموارد البشرية بالإعلان عن موعد إجازة العيد الوطني السعودي الرسمية، والتي سوف تكون هذا العام يوم الجمعة الموافق 25 / 26 صفر/ 21 /23 سبتمبر 2022، وإليكم فعاليات العيد الوطني السعودي 92 في المملكة السعودية.

العيد الوطني السعودي

يُعد العيد الوطني السعودي من أبرز المناسبات القومية التي يترقبها المواطنون في المملكة السعودية؛ وذلك لكي يعبروا عن فخرهم واعتزازهم بوطنهم، والمشاركة في الاحتفال بعيده الوطني.

وفي كل عام يتم اختيار شعار للاحتفال بالعيد الوطني للمملكة، وذلك من قبل هيئة الترفيه الوطنية، والتي تقوم أيضًا بتقديم مجموعة من الفعاليات للاحتفال بتلك المناسبة العظيمة.

فعاليات العيد الوطني السعودي 92

سوف تشهد المملكة السعودية، بعد عدة أيام، فعاليات الاحتفال بعيدها الوطني ال92، وقد أعلنت لجنة الترفيه الوطنية، بالمملكة، عن تنظيمها لعدد من الاحتفالات التراثية والوطنية هذا العام، والتي من بينها ما يلي:

إقامة أمسيات ثقافية وفنية لتكريم مجموعة من الشخصيات العامة، والمشهورة، التي لها أثرها على المجتمع السعودي.

قيام البلديات بتزيين الشوارع والمدن لتبدو بمظهر جميل ومبهج.

تقديم المحلات التجارية بهذه المناسبة خصومات وعروض مذهلة للمواطنين، والإعلان عنها.

إقامة المهرجانات لعرض التراث السعودي.

تقديم عروض الألعاب النارية في الشوارع لإسعاد المواطنين.

استعراض بالطائرات الحربية يقوم به الجيش السعودي.

إقامة حفلات غنائية وموسيقى، واستضافة المطربين والفرق من خارج المملكة لإحيائها.

هوية العيد الوطني السعودي 92