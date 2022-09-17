نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف وزارة التعليم القيادية بالسعودية والشروط عبر منصة futureleaders.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الحكومة السعودية عن وجود وظائف متاحة بوزارة التعليم، حيث يوجد حوالي ٢٣ فرصة قيادية بالمملكة، حيث تم فتح باب التقديم للوظائف عبر منصة المستقبل بالتعاون مع الحكومة السعودية، لكن تتم عملية التقديم وفق شروط معينة، حيث تم فتح باب التقديم يوم ١٥ سبتمبر وسينتهي يوم ٢٢ سبتمبر.

وظائف وزارة التعليم

تتم عملية التقديم إلى الوظائف الجديدة الخاصة بوزارة التعليم السعودية من خلال منصة جدارة عن طريق اتباع تلك الخطوات الآتية:

أولا يقوم المتقدم في البداية بالتوجه مباشرة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة قادة المستقبل.

بعد ذلك يقوم المتقدم بإدخال عدد من البيانات الخاصة به، والتي تتمثل في اسمه وبريده الإلكتروني ورقمه وتاريخ ميلاده.

ثم بعدها يتوجه بالدخول على أيقونة الوظائف التعليمية الظاهرة أمامه.

بعد ذلك يقوم باختيار الوظيفة المتخصص بها.

ثم يقوم بالدخول على أيقونة طباعة، وبعدها يقوم بتعبئة كافة البيانات التي تطلب منه بالنموذج.

بعد ذلك يقوم بإرفاق كافة الأوراق المطلوبة بالنموذج، كي يقوم بتقديمها للجهة التابعة لوزارة التعليم.

شروط القبول في وظائف وزارة التعليم السعودية

قامت وزارة التعليم بتحديد مجموعة من الشروط التي بناء عليها يتم قبول طلب التقدم أو رفضه من الأساس، وإليكم اهم هذه الشروط بالصورة الآتية:

من الضروري أن يكون المتقدم من فئة حديثي التخرج، وذلك بالإضافة إلى أن يكون الحد الأدنى للتقدير التراكمي بالشهادة جيد.

كما يشترط أن يكون لدى المتقدم شهادة معتمدة من جانب أحد الجامعات المتخصصة في مجال التدريس.

أيضا يجب أن يكون المتقدم للوظائف الجديدة غير تابع لأي وظيفة أخرى سواء تابعة للقطاع العام أو الخاص، حيث يشترط على المتقدم أن يكون متفرغا للتدريس.

علاوة على ذلك لابد أن يكون هناك التزام بكافة الشروط والأحكام الموضوعة من جانب وزارة التعليم السعودية.

بينما في حال إن كان المتقدم حاصل على شهادة من خارج السعودية، فهنا يتوجب عليه أن يقوم باستخراج شهادة معادلة من السعودية.

وفي الختام نكون قد عرضنا لكم طريقة التقديم على وظائف وزارة التعليم السعودية الجديدة من خلال منصة قادة المستقبل، لكن الموافقة على طلب التقديم متوقف على الالتزام ببعض من الشروط التي قمنا بتوضيحها في السابق، كما يجب أن يتم التقديم على الفور قبل غلق الباب خلال هذا الشهر.