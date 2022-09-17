نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق الضمان وشروط الضمان الاجتماعي للأرامل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة يوضح في الفترة الأخيرة عن تمكن الأرملة لكي يتم الحصول على الدعم المالي المقدم من قبل الضمان الاجتماعي المطور، ولذلك يجب اتباع جميع الشروط الأساسية للضمان الاجتماعي للأرامل المقيمين بالمملكة، حيث أن هذا بعرض مد فترة التسجيل داخل الضمان الاجتماعي المطور، وأضاف إلى ذلك توضيح الشروط الأساسية المطلوبة لكي يتم الحصول على استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد.

شروط الضمان الاجتماعي للأرامل :

يجب على المستفيد أن يكون سعودي الجنسية. يجب على المستفيدة أن تقديم إقامة دائمة بالمملكة. يجب على الأرملة أن يكون زوجها سعودي الجنسية، لديها أبناء سعوديين الجنسية. يجب أن لا يتعدى الدخل الشهري عن مبلغ دعم الضمان الاجتماعي. يجب أن لا تملك المطلقة أي أصول عالية القيمة. يجب توفى حساب مصرفي للأرملة تحويل المعاش الشهري المستحق.

تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين، وذلك حتى تاريخ 5/‏ 4/‏ 1444 هـ الموافق 30/‏ 10/‏ 2022م هذا أن معاش الضمان لم يتوقف أو ينقص لأي مستفيد وتابع لهذا الدعم، أو بعد الانتقال للنظام الاجتماعي المطور بالمملكة.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي :

يجب على المستفيد أن يكون سعودي الجنسية. يجب على المتقدم أن يكون مقيم إقامة كاملة داخل المملكة. يجب أن لا يقل مجموع الدخل للحد الأدنى للمعاش 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة و 550 ريال سعودي لكل فرد من الأسرة. يجب على المستفيد أن لا يتواجد في أي من دور الإيواء والرعاية التابعة لوزارة التنمية. يجب الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف الأفراد القادرين من الأسرة. يجب على المستفيد الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف الأفراد القادرين من الأسرة. يجب الالتزام بتقديم خدمات الصحة والتعليم لجميع الأبناء.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية يقوم بتقديم تطوير المنظومة الخاصة، وهذا يقتصر على معاش الضمان الاجتماعي المطور للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالسعودية، وهذا للموظفين والمطلقات، وزوجة المواطن، والأرامل، والعديد من الفئات المستحقة التي تعرف عليها المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة.