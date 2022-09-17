بدون كفيل قرض شخصي يبدأ من 20,000 ريال

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عمر شويل - جدة بمناسبة اليوم الوطني بالمملكة العربية السعودية هناك العديد من العروض التمويلية للأفراد وذلك من أجل مساعدة العملاء فنتحدث اليوم عن شركة أصول الحديثة للتمويل بالسعودية والتى تقدم بمناسبة اليوم الوطني السعودي تمويل شخصي برسوم إدارية 92 ريال فقط وأيضاً بهامش ربح بقيمة ربما تصل إلى 9,92% كما يتميز تمويل شركة أصول الحديثة للتمويل بالعديد من المميزات الأخرى.

بدون كفيل قرض شخصي يبدأ من 20,000 لدى أصول الحديثة للتمويل

شركة أصول الحديثة للتمويل بالسعودية من بين الشركات المالية الحديثة وأيضاً المعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي وتحاول دائماً شركة أصول الحديثة للتمويل إلى توفير عروض جديده فمناسبة اليوم الوطني السعودي يحصل العميل على تمويل بهامش ربح تنافسي ربما يصل إلى 9,92% ولكن هناك بعض الشروط التي حددتها شركة أصول الحديثة للتمويل وهي

يتميز التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل بالسعودية بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل بأنه لا يحتاج إلى كفيل للعاملين بالقطاع الحكومي.

كما لا يحتاج التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل إلى تحويل للراتب الشهري.

القرض الشخصي من شركة أصول الحديثة للتمويل يبدأ بقيمة مالية من 20,000 وربما تصل إلى 200,000 ريال سعودي.

تصل أيضاً فترة سداد التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل إلى 60 شهر.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل

حددت شركة أصول الحديثة للتمويل مجموعة من المستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصي وهي

العنوان الوطني للعميل المتقدم بالمملكة العربية السعودية.

كذلك تقديم كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

ملئ نموذج طلب الحصول على التمويل.

أيضاً تقديم خطاب تعريف للعميل المتقدم وكذلك الكفيل.

طلب التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل

سهلت شركة أصول الحديثة للتمويل بالسعودية إمكانية طلب التمويل الشخصي من شركة أصول الحديثة للتمويل فقد أتاحت طلب التمويل من خلال الإنترنت عن طريق الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل ومن ثم ملئ نموذج طلب الحصول على التمويل بالبيانات المطلوبة وذلك بعد توافر جميع الشروط.

شروط التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل

من أجل الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل هناك بعض الشروط التي حددتها الشركة وهي