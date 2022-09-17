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عمر شويل - جدة عروض بنده بمناسبة اليوم الوطني، ليس لها مثيل والذي بدأت الاحتفالات به فعلياً فى كل أرجاء المملكة العربية السعودية مع بدء شهر سبتمبر الجاري، وسوف تظل تلك الاحتفالات والعروض الترويجية في كل السلاسل التجارية حتى انتهاء شهر سبتمبر الجاري، فكل الشركات والمصانع تقوم سنوياً بمشاركة المواطنين بالاحتفال بذلك اليوم الخالد في تاريخ المملكة العربية السعودية.

مجلة عروض بنده بمناسبة اليوم الوطني بأفضل الأسعار وأجود المنتجات تخفيضات تصل إلى 65%:-

تحتفل المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع بشكل رسمي بعيدها الوطني يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر كل عام، وهذا العام يصادف ذلك اليوم العيد الوطني رقم 92 أي مرور نحو 92 عاماً على ذكرى ميلاد تلك الدولة الفتية، التي أصبحت درعاً قوياً لأمتها العربية والإسلامية، وأصبحت لها الدور الكبير في العالمين العربي والإسلامي، وذلك بفضل ما تحتضنه أرضها من أشرف بقاع الأرض وهي الأماكن المقدسة فكل النفوس في العالمين العربي والإسلامي تهوي السفر بها لزيارة تلك الأماكن.

وقد بدأ الاحتفال باليوم الوطني السعودي بشكل رسمي عام 2005 وكان ذلك في اليوم الوطني رقم 75، حينما أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل المملكة وخادم الحرمين الشريفين رحمه الله أمر ملكياً باعتبار يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر كل عام يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين الحكومي والأهلي والخاص وغير الربحي، وذلك للاحتفال بذكرى ميلاد المملكة على يد مؤسسها الأول الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، حيث تم تغيير اسم المملكة من مملكة نجد والحجاز وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، ومن هذا التاريخ تقام الاحتفالات والفعاليات وتقوم الشركات والسلاسل التجارية ولعل من أشهر سلسلة بنده التجارية بطرح العروض التجارية للاحتفال بذلك اليوم الخالد في تاريخ المملكة، ولهذا فقد تم الإعلان عن هذا العرض الأسبوعي الجديد والذي يأتي بالتزامن مع الاحتفال بتلك المناسبة، حيث تتضمن عروضاً ترويجية نارية تشتمل على خصومات لا مثيل لها على كافة السلع والمنتجات المعلن عنها في مجلة العروض التالية:-

وبهذه المناسبة نقدم التهنئة لجميع الأسر السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي92، ونتمنى للمملكة دوام الاستقرار والنمو والازدهار على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2022 للقطاع العام والخاص