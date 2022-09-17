نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في الإسكان التنموي للضمان الاجتماعي المطور وشروطه ١٤٤٤ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية في الرد على أحد استفسارات المستفيدين عن احقية مستفيدي الضمان الاجتماعي للحصول على الدعم السكني والتقديم على هذه الخدمة، كما تعد هذه المبادرة من أهم المبادرات التي قدمتها المملكة لمستحقي الضمان الاجتماعي فقط الاستفادة منها حيث تقوم بتوفير الكثير من الوحدات السكنية للأسر محدودة الدخل والأكثر احتياجا لهذه الخدمة، حيث تقدم المملكة العربية السعودية هذه الخدمات للمستفيدين الذي يهدف إلى رفع المستوي المعيشي للمواطنين، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نوضح شروط التسجيل وطريقة التسجيل في الإسكان التنموي للضمان المطور ١٤٤٤ التي يجب اتباعها عبر الموقع الرسمي.

شروط تسجيل الإسكان التنموي للضمان المطور

هناك عدة شروط للتسجيل بالإسكان التنموي للضمان المطور بشكل ناجح هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم لا يقل عن ٢٥ عام.

عند عدم وجود للمستفيد مصدر دخل غير دعم الضمان المطور يتم دفع ٢٠٠ ريال شهريا للسكن.

أن يكون المتقدم من المواطنين السعوديين المقيمين إقامة كاملة داخل المملكة العربية السعودية.

يجب على المتقدم ان يكون من المسجلين في الضمان الاجتماعي المطور.

أن تكون هذه المرة الأولى للمتقدم في هذه الخدمة.

في حال كان للمتقدم مصدر دخل غير الضمان الاجتماعي يتم دفع ٨٠٠ ريال شهريا.

كيفية التسجيل في الإسكان التنموي للضمان الاجتماعي المطور

للتسجيل في الإسكان التنموي للضمان الاجتماعي المطور بشكل ناجح يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-