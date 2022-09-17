التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية 1444 عبر قياس وموعد التقديم

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عمر شويل - جدة التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية، يسأل عنها عدد كبير من أولياء الأمور داخل المملكة العربية السعودية، كما تساءل آخرون ما هو موعد التسجيل في الاختبار من خلال قياس، وجاء ذلك بعد أن تم الإعلان بصورة رسمية عن فتح باب التسجيل بواسطة هيئة تقويم التعليم والتدريب داخل السعودية، ويعد هذا الاختبار المخصص لقياس القدرات المعرفية واحد من أهم الاختبارات، حيث يعد أيضًا وسيلة ضروري وهامة للتعرف على كافة الإمكانيات العقلية وجميع القدرات التي يمتلكها طلاب المرحلة الثانوية العامة وطلاب الجامعات.

موعد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444

قامت هيئة تقويم التدريب والتعليم والتي تعرف أيضًا باسم المركز الوطني للقياس، بالإعلان عن الموعد المحدد للتسجيل في اختبار القدرات للعام الهجري 1444، حيث أعلنت الهيئة أن الاختبار سوف يكون بشكل ورقي، وهو مخصص للطلبة الجامعيين من حملة أي من شهادات البكالوريوس أو الماجستير والذين قد تقدموا من قبل في عدد من وظائف الخدمة المدنية.

وقررت الهيئة أن يكون يوم الإثنين الماضي الموافق 12 من شهر سبتمبر 2022م والذي يوافق 16 من صفر 1444 هـ هو بداية التسجيل في الاختبار، وقد حددت الهيئة أنه سوف يتم غلق باب التسجيل بشكل مبكر في يوم السبت الموافق 15 من أكتوبر 2022 م، والذي يوافق الموافق 19 من ربيع الأول 1444 هـ، ونهاية تلك الاختبارات سوف يكون الثلاثاء الموافق 15 من نوفمبر 2022، كما أنها سوف تمتد حتى يوم الخميس الموافق 17 من نوفمبر 2022 م.

كيفية التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية 1444

يجب في البداية الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بالمركز الوطني للقياس.

يتم بعد ذلك إدخال الرقم الخاص بالسجل المدني للمتقدم.

قم بإدخال كلمة المرور، وبعدها قم بالضغط فوق أيقونة «تسجيل الدخول».

بعد ذلك قم أيضًا بكتابة رقم الإقامة الخاص بك سواء كنت متواجد داخل المملكة أو خارجها.

وللاطلاع على كافة الأحكام والشروط التي تم وضعها من قبل المركز الوطني قم بالضغط فوق أيقونة «التالي».

حيث تعمل هيئة تقويم التعليم والتدريب داخل السعودية تعمل تقديم هذا الاختبار لكافة الطلاب من الحاصلين على أي من الشهادات الجامعية داخل المملكة بهدف قياس القدرات العقلية لهم والتعرف عليها. بجانب معرفة مدى قدرة هؤلاء الطلاب ومناسباتهم لأي من الوظائف فيما بعد وما هي المهام التي بإمكانهم إنجازها على أكمل وجه.