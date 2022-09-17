نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في وظائف وزارة التجارة السعودية 1444 عبر masar.gov.sa والشروط اللازمة للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الحكومة السعودية عن وظائف وزارة التجارة السعودية 1444، ونشرت مجموعة من التخصصات والوظائف الشاغرة للرجال والنساء، وحددت الوزارة بعض الضوابط والشروط للالتحاق بتلك الوظائف، والواجب توافرها في المتقمين، كما أوضحت أن عملية التسجيل والتقديم على تلك الوظائف ستكون إلكترونياً عبر منصة مسار، والجدير بالذكر أن وزارة التجارة تأسست عام 1373هـ، وتحرص على تعزيز العلاقات وسبل التعاون التجارية بالداخل والخارج.

وظائف وزارة التجارة السعودية 1444

يتاح التقديم في وظائف وزارة التجارة السعودية 1444، في فترة تقديم حددتها الوزارة وذلك وفق ضوابط وشروط محددة يجب توافرها في المتقديم لشغل تلك الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، وتشمل الضوابط والشروط التالي:

ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن 21 عام.

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل مناسب للتخصصات الوظيفية المطلوبة.

اجتياز الاختبار والمقابلات الشخصية للقبول بالوظائف.

يسمح لخريج دفعة 2018 التقديم في حالة وجود الرغبة.

يعتمد اختيار المتقدمين للوظائف على الحاصلين على نقاط أعلى في المقابلات الشخصية.

يرشح الأشخاص الحاصلين على معدل أكثر من 50% إذا تم التساوي في المؤهل وسنة التخرج.

التقديم على وظائف وزارة التجارة السعودية 1444

أعلنت وزارة التجارة عن استقبال طلبات التقديم في وظائف وزارة التجارة السعودية 1444 في الفترة التي تبدأ يوم 14 صفر 1444هـ، والتي توافق ميلادياً 21 سبتمبر 2022م، والتي تنتهي يوم 28 صفر 1444هـ، وتكون مدة التقديم أربعة ايام متتالية ليتاح لجميع الأشخاص التقديم في الوظائف الشاغرة، ويتم استقبال طلبات التقديم بدءاً من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 12 مساءاً.

رابط تقديم وظائف وزارة التجارة السعودية 1444

ويتاح للمواطنين الراغبين في التقديم على وظائف وزارة التجارة السعودية 1444 للجنسين، التسجيل من خلال منصة مسار الإلكترونية لتنمية الموارد البشرية، ولإمكانية التسجيل والتعرف على التخصصات الوظيفية المطلوبة يجب اتباع الخطوات التالية: