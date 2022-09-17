نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف وزارة الدفاع 1444 موقع my.gov.sa التسجيل في الوظائف المُتاحة إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مؤخراً المملكة العربية السعودية عن وظائف وزارة الدفاع 1444، وذلك بإتاحة 269 وظيفة شاغرة، وتتنوع تلك الوظائف من تعليمية، ووظائف إدارية، ووظائف تقنية وفنية، ويتاح التقديم لكل المواطنين لكل من مراعاة شرط أساسي في التقديم أن يكون الفرح حاصل على مؤهل المرحلة الثانوية كحد أدنى، وفي موضوعنا سوف نتعرف على كافة التفاصيل والشروط للتقديم.

وظائف وزارة الدفاع 1444

وأوضحت وزارة الدفاع السعودية أن وظائف وزارة الدفاع 1444، ستتم بنظام التعاقد، وذلك في إطار البرنامج الحاص بالمساندة الفنية، وسوف تتاح الوظائف بعدد من المدن بالمملكة، منها مدينة رأس مشعاب، ومدينة الجبيل، ومدينة جدة، ومدينة جازان، ومدينة الرياض، ومدينة الدمام، مع الحرص على استيفاء المتقدمين للوظائف كافة الشروط المطلوبة.

وظائف وزارة الدفاع السعودية

وأعلنت المملكة السعودية وظائف وزارة الدفاع 1444 والتخصصات الوظيفية المطلوبة ومتاح التقديم عليها، والتي تتاح للأفراد المتخصصين في هذه الوظائف والتي تنطبق عليهم الضوابط والشروط ، وهذه التخصصات كالآتي:

وظيفة أمين مكتبة فنية.

وظيفة أخصائي عمل عقود.

وظيفة أخصائي تخطيط وتنظيم إمداد وتموين.

وظيفة أخصائي إنتاج مرئي ومسموع.

وظيفة فني قطع غيار.

وظيفة أخصائي ميزانية.

وظيفة أخصائي تدريب وتطوير موارد بشرية.

وظيفة أخصائي ميزانية.

وظيفية فني مطبعة.

وظيفة فني تموين.

وظيفة باحث موارد بشرية.

وظيفة محاسب.

وظيفة مأمور مشتريات.

وظيفة أخصائي مونتاج .

وظيفة فني مناولة مواد.

وظيفة حلاق.

ويتاح الاستعلام عن العديد من التخصصات الوظيفية الأخرى بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، والتي يمكن الاستعلام عنها خلال عملية التقديم.

خطوات تقديم وظائف وزارة الدفاع 1444

ولإمكانية التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1444، والبحث عن الأماكن الشاغرة للتوظيف بالوزارة، ومعرفة الضوابط والشروط الخاصة بكل تخصص وظيفي، اتباع بعض الخطوات كالتالي: