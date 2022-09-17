نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يبدأ من 8000 ريال بدون كفيل وقسط تمويلي بسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي هو بمثابة طوق نجاة لبعض الأشخاص الذين يبحثون عن فرصة للحصول على أموال تساعدهم في التقدم بحياتهم، وشراء كل ما يحتاجون إليه بعيدا عن السلف من أشخاص أخرى، حتى يحصل على مبلغ جيد ومناسب له يمكنه من امتلاك كل ما يحتاج إليه بكل سهولة ويسر، وأن يحصل على القرض الشخصي بفترة سداد تمتد لأطول فترة ممكنة، فإذا كنت ترغب أن تمتلك مبلغ من المال يساعدك على قضاء احتياجاتك فإليك أفضل القروض التمويلية المناسبة والمقدمة إليك في المملكة العربية السعودية إذا كنت مقيم أو سعودي الجنسية.

تمويل شخصي يبدأ من 8000 ريال

إذا كنت مقيم أو سعودي أو متقاعد، فمتاح لك أن تحصل على أفضل عروض التمويل الشخصي والمقدم من أقوى البنوك داخل المملكة العربية السعودية، وتوفير بعض من المميزات القوية والهامة لصالح الفرد، سيارات لمحدودي الدخل ب 752 ريال، ومن أهم تلك المزايا هي أنك سوف تحصل على نقاط 50,000 نقطة مكافأة عندما تأخذ التمويل عن طريق التطبيق، وبهامش ربح تنافسي، وأيضا أن تحصل على التمويل بفترة سداد تمتد حتى 60 شهرا، ومبلغ التمويل يمتد حتى 2.5 مليون ريال ولا يكون هناك ضامن فيمكنك أخذ التمويل بدون وجود كفيل.

شروط التمويل الشخصي

الراتب للمواطن السعودي لا يقل عن 2000 ريال.

الراتب للمتقاعدين 1900 ريال.

يبدأ الراتب للمقيمين من 5000 ريال.

يكون العمر للمواطنين من 18 عاما.

إذا كنت مقيم فيجب أن يكون العمر من 23عاما.

أن تكون موظف أو متقاعد.

للموظفين حتى عمر 60 عاما.

للمتقاعدين حتى 75 عام مع أخر موعد في سداد التمويل.

الأوراق المطلوبة لطلب التمويل الشخصي

يتم تقديم المستندات والأوراق المطلوبة حتى تحصل على التمويل الشخصي من بنك الراجحي بتمويل يبدأ من 8000 ريال وحتى 2,5 مليون ريال، أو وفق ما تحتاج إليه، قرض سداد المديونية، ويكون السداد كما يتفق عليه العميل والبنك، وإذا كانت جميع الشروط المعلن عنها مستوفي فيمكنك تقديم صورة من الهوية الوطنية، صورة الإقامة للمقيمين، كشف حساب بنكي، العنوان، وتعريف بالراتب، نموذج طلب الحصول على التمويل الشخصي.

كيفية طلب التمويل الشخصي

يمكنك التقديم لطلب التمويل الشخصي من بنك الراجحي عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك واختيار التمويل الشخصي للأفراد، أو التقديم من خلال تطبيق الراجحي والذي سوف تحصل من خلاله على مكافأة نقاط تصل حتى 50,000 ويمكنك أيضا أن تحصل على بعض العروض التمويلية الأخرى لتحصل على الخدمات المجانية والهدايا المقدمة من بنك الراجحي لجميع الأفراد من المواطنين والمقيمين.