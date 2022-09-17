نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف وزارة الصحة 1444 شروط وخطوات التقديم في الوظائف عبر moh.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المملكة العربية السعودية عن وظائف وزارة الصحة 1444، وذلك خلال الساعات الماضية لتوفير وظائف في العديد من التخصصات والردجات الوظيفية لشغل وظائف وزارة الصحة بالمملكة، وعن التخصصات المتاحة والمؤهلات المطلوبة للراغبين في التقديم، والاطلاع على الشروط وامكانية التسجيل عبر موقع وزارة الصحة السعودية لجميع التخصصات المطلوبة، وشروط المؤهلات ذات الطابع الأكاديمي المطلوبة.

وظائف وزارة الصحة 1444

وتم إعلان بعد الشروط للتقديم في وظائف وزارة الصحة 1444، وذلك للتخصصات التي أعلنت عنها الوزارة بالمملكة في الساعات الماضية لشغل الوظائف الشاغرة لعدد من القطاعات والتخصصات الوظيفية، على أن يبدأ موعد التقديم الرسمي يوم الجمعة، الموافق 20 صفر 1444هـ، وينتهي يوم 24 صفر 1444هـ، على أن يستغرق التقديم على بوابة وظائف وزارة الصحة السعودية مدة خمسة أيام فقطـ وإليكم شروط التقديم في الوظائف :

يتاح التقديم للمواطنين والمواطنات من مواطني المملكة العربية السعودية.

أن يتوافق المؤهل الدراسي لمقدم الطلب مع التخصص الوظيفي المطلوب في وزارة الصحة.

يشترط حسن السير والسلوك للمتقدم للتسجيل بوظائف وزارة الصحة.

تقديم وثيقة بالمؤهل والتخرج تحتوي على التقدير العام التراكمي، ونسبة المئوية وتاريخ التخرج.

وفي حالة الحصول على شهادة المؤهل العلمي من خارج المملكة،

يتم توثيقها واجراء معادلة من وزارة التعليم السعودية.

ارفاق مفاتيح التعديل بالاضافة إلى السجل الأكاديمي.

تقديم برنت التأمينات وبيان من المؤسسة التي عمل بها سابقاً مع شهادات الخبرة.

تخصصات وظائف وزارة الصحة 1444

ونشرت بالصحف الرسمية بالمملكة العربية السعودية تخصصات وظائف وزارة الصحة 1444، للراغبين في العمل بالوزارة وحددتها في التخصصات التالي:

الحاصلين على بكالوريوس علوم الحساب.

الحاصلين على بكالوريوس تخصصات تحليل البيانات.

الحاصلين على بكالوريوس في تخصص نظم المعلومات.

الحاصلين على بكالوريوس في تخصص التمويل.

الحاصلين على بكالورويس في تخصص الاستثمار.

التقديم في وظائف وزارة الصحة 1444

ولإمكانية تقديم طلبات الالتحاق في وظائف وزارة الصحة 1444، والاطلاع على الشروط والضوابط المطلوبة وجميع التخصصات الفرعية المتاحة، والخصائص الوظيفية للوظائف الشاغرة، والتي يمكن الاستعلام والتقديم عليها كالتالي: